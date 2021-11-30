Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeler icra ve iflaslara yetişemiyor, yeni daireler kurulacak /30 Kasım 2021 14:39

Mahkemeler icra ve iflaslara yetişemiyor, yeni daireler kurulacak

Türk lirasının döviz karşısında sürekli olarak değer kaybetmesi sonrası yaşanan icra ve iflaslarla ilgili yeni daireler kurulması kararı alındı.

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Resmi Gazete'de yayınlanan karara, iş yoğunluğunun bulunduğu illere yeni icra ve iflas kurulması kararı verildi. İcra ve İflas Kanunu’daki değişiklikler yürürlüğe girdi. İş yoğunluğunun fazla olduğu illerde birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek.

Giderek ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle patlayan icra ve iflas dosyalarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanunla icra dairelerinde yeni düzenlemelere gidildi. Getirilen bazı yenilikler şöyle:

İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle düzenlenir.

İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir.”

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ İCRALIK

1 Ocak ile 21 Mayıs tarihleri arasında icra iflas dairelerinde toplam 2 milyon 852 bin yeni dosya açılırken, toplam açık icra dosya sayısı ise 22 milyonu aştı.
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