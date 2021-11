CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.







Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faize karşıyım" ifadelerine tepki gösterdi. Faiz politikası üzerine TL'deki sert değer kaybı üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Sen faize karşıysan çiftçinin, esnafın faiz borcunu sileceksin kardeşim" diye belirtti.





Asgari ücret tarıtşmaları ile ilgili de açıkalamarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret vergi dışı tutulmalı" önerisini yaptı.





"FİTİL FİTİL BURNUNUZDAN GETİRİRİM"





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun iaddia ettiği "Mafyadan ayda 10 bin lira maaş alan siyasetçi" çıkışını hatırlatan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a, "İçişleri Bakanı’na 'Sen bizi rezil ettin, rüşvet alan siyasetçi kim' diye soracaksın" diye seslendi.





Geçen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan yatırım anlaşması üzerine de konuşan Kılıçdaroğlu, "Ordunun HAVELSAN’ına, ROKETSAN’ına, ASELSAN’ına el koyarsanız, satarsınız fitil fitil burnunuzdan getiririm" dedi.





Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:





ERDOĞAN'A "FAİZ" TEPKİSİ







"Ekonominin içinde bulunduğu durumu sadece tv ekranlarından değil alandan da gözlüyoruz. Bütün arkadaşlarım Türkiye genelinde olağanüstü bir çaba harcıyorlar. Türkiye coğrafyasını her yerine gidiyorlar bizzat vatandaşı dinliyorlar aynı zamanda çözümlerimizi de anlatıyorlar. Hepsinden ortak talebim bütün il , ilçe başkaları, kadın ve gençlik kolları herkesten ortak talebim söylediğimiz her sözü gittiğiniz her yerde dillendireceksiniz. Ortak bir ses Türkiye coğrafyasında yankılanmalı. Biz Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmeye hazırız diyeceksiniz özgüvenle.





6 ayda bütün çarklar dönecek. Herkes üretecek herkes kazanacak. Ülkeyi büyüteceğiz, ülke kazanacak. Bunları yapacağız. Bu tablolar bir taraftan yaşanırken dramatik bir olayla karşılaştım İbrahim Kaya Tatarlı köyünden bir çiftçimiz. Mazot ve gübre alıyor Tarım Kredi Kooperatifi'nden, ödeyemiyor, kredi çekiyor. Sonra tutuklanıyor. Avukatlar devreye giriyor ve hapisten çıkıyor, İbrahim Kaya şunu söylüyor; 'Tarım Kredi Kooperatifi yüzde 71 faizle çiftçinin boğazını sıkmakta.' Bir de çıkıyor 'Ben faize karşıyım' peki bu ne? İbrahim Kaya adına söylüyorum sen faize karşıysan sana önersin çiftçinin esnafın faiz borcunu sileceksin, sileceksin, sileceksin kardeşim. Silmiyorsun faizi indirdim diyorsun, hangi faizi indirdim kardeşlim! Bu rezalet nedir. İbrahim kardeşim söylüyorum hiç meraklanma az kaldı, bütün çiftçinin bütün esnafın faiz borcunu sıfırlayacağız.





5 MADDE SIRALADI







"Sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsun iyi de bu noktaya memleketi kim getirdi?19 yıldır bu memleketi CHP mi yönetiyordu Sen yönetiyorsun. 20 yılın sonunda geldin ekonomide Kurtuluş savaşı vereceğiz. Eleştirmek kolaydır ama biz yine de sorumlu bir partinin genel başkanın olarak öneriler getireceğim. Eğer sen gerçekten de bu ülkede bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan 5 madde sayacağım sana, yerine getir vallahi her türlü desteği vereceğim:









1) Hemen ekonomik sosyal konseyi topla kardeşim.





2) Hemen ve derhal bir genelge çıkaracaksın devlette israfa son veriyorum diyeceksin.





3) Sen gerçekten de ekonomide kurtuluş savaşı vereceksen dövizle verdiğin garantileri hem yapım hem de yoldan geçerle dövizle verdiğiniz paraların tamamını Türk Lirası'na veriyoruz diyeceksin. Birileri itiraz eder, hiç korkma ve çekinme bu kardeşin sonuna kadar yanında olacaktır.





4) Adaletsizliklerden kaçınacaksın. Çıkıp 'Devletin dini adalettir ben bu ülkede adalete kim karşı çıkıyorsa karşısında beni bulacaktır, mahkeme kararlarını kim uygulamıyorsa ben gereğini yapacağım' diyeceksin. Öyle bir tablo! Adalet, dünyanın düzeni adalet üzerine kurulu. Adaleti bile darmadağın ettiler.





5) Rüşvetçileri, beytülmale el uzatanları, yolsuzluk yapanları tüyü bitmemiş çocuğun hakkını yiyenleri devlet yönetiminden uzaklaştıracaksın. Başarılı olmak istiyorsan devlette liyakati sağlayacaksın. Süratli bir şekilde bunları ayıracaksın devlet yönetiminden. Bunu yapman ve samimi olman için önce şunu yapacaksın; şu ayda 0 bin dolar alan siyasetçi kim? Çağıracaksın, İçişleri Bakanı'nı çağıracaksın, 'Kardeşim sen bizi rezil ettin ya kim bu her ay 10 bin dolar adam? Benim etrafımda gezenlerden biri mi bu?' soracaksın. Ayrıca süratli bir şekilde rüşvet alan atadığın büyükelçileri geri çekeceksin. 'Rüşveti yolsuzluğu bu topraklarda asla yaşatmayacağım' diyeceksin."





"KENDİ SİYASİ İKBALİN İÇİN NASIL MEZE YAPARSIN!"







"Bunları Erdoğan'ı çok sevdiğim için mi söylüyorum? Hayır efendim ülkemi sevdiğim için daha büyük acılar yaşamayalım diye öneriyorum. Erdoğan bunları yapar mı? Keşke yapabilseydi, yapmasını da isterdim. ama bunları yapmak yerine yolsuzluk yapanları adaletsizliğe ortam hazırlayanları hala korur ve kollarsan söylediğin hiçbir şey doğru değil. Erdoğan bunları yapacağına 'Efendim memleketin beka sorunu var', millet takmadı. 'Efendim dış güçler var', E sen neredesin? Bu dış güçler seni yönetiyorsa MB başkanı sürekli değiştiriyorsun. 'Dünya bizi kıskanıyor', Bu laflarla mı sen ekonomide sen kurtuluş savaşı vereceksin, bu laflarla mı milleti kandıracaksın. Şimdi bir de kendisini güçlü kılmak için MGK’yı bu işlere meze yapmaya başladı, devletin en saygın kurumunu kendi siyasi ikbalin için nasıl meze yaparsın! Hani askeri vesayet vardı ne oldu bu askeri vesayete? Şuna inanıyor, damadının söylediği bir söz kulaklarında yer etmiş; Erdoğan aya dört şeritli yol yapsa millet ona inanır.' Yemezler artık onu!





Ordunun ROKETSAN'ına ASELSAN'ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm."