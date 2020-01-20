Samanyolu Haber /Gündem / Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi /20 Ocak 2020 10:29

Malezya Fransa, İngiltere ve ABD'nin 'çöplerini' geri gönderdi

Çevre Bakanı Yeo, ‘Bizi dünyanın çöp dökme alanı olarak görenler, bunu rüyalarında görür’ dedi.

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Malezya 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri gönderdi. Plastik atıkların ülkeye 'yasa dışı' yollardan sokulduğu belirtildi.

Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, söz konusu atıkların 150 konteynerde toplandığı batı kıyısındaki Penang eyaletine giderek geri gönderilme işlemini denetledi. Bakan Yeo, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, konteynerlerden 43'ünün Fransa'ya, 42'sinin İngiltere'ye, 17'sinin ABD'ye, 11'inin Kanada'ya, 10'unun İspanya'ya, geri kalanların da Japonya, Singapur, Portekiz, Çin, Bangladeş ve Sri Lanka'ya gönderildiğini ifade etti.

Plastik atıkların gönderilmesi için ülkesinin nakliye bedeli ödemediğini belirten Yeo, nakil ücretlerinin alıcı ülkeler tarafından karşılanacağını bildirdi. Euronews’te yer alan habere göre Yeo, bu yıl içinde 110 konteyner plastik atığın daha ABD, Kanada, Japonya ve İngiltere gibi ülkelere gönderileceğini dile getirerek, "Bizi dünyanın çöp dökme alanı olarak görenler, bunu rüyalarında görür" dedi.

MALEZYA YASA DIŞI ‘ÇÖP’ İTHALATIYLA MÜCADELE EDİYOR

Yasa dışı plastik atık ithalatıyla mücadele eden Malezya, geçen yıldan bu yana 3 bin 737 ton plastik atığı ülkeden gönderdi. Ayrıca, 200 yasa dışı plastik geri dönüşüm fabrikası kapatıldı.
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