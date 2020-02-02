Manisa'da deprem hareketliliği: 12 saatte 4'ün üzerinde üç deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) web sitesinde yer alan bilgiye göre, 4,6 büyüklüğündeki ilk deprem Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'de oldu.







Depremin derinliği yaklaşık 5,84 kilometre olarak verildi.





Deprem, başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre bundan üç saat sonra bu kez Kırkağaç'ta 4,0 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. AFAD, bu depremin derinliğinin de 7 kilometre olduğunu belirtti. ya da mal kaybı olmadı.





AFAD, 14.36'da merkez üssü Kırkağaç olan 4,4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. Bu deprem de 7 kilometre derinlikte oldu.

