Samanyolu Haber /Gündem / Manisa'da deprem hareketliliği: 12 saatte 4'ün üzerinde üç deprem kaydedildi /02 Şubat 2020 15:42

Manisa'da deprem hareketliliği: 12 saatte 4'ün üzerinde üç deprem kaydedildi

Manisa'da bugün 12 saat içinde büyüklüğü 4'ün üzerinde üç deprem meydana geldi. Depremlerde can ya da mal kaybı olmadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) web sitesinde yer alan bilgiye göre, 4,6 büyüklüğündeki ilk deprem Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 03.23'de oldu.

Depremin derinliği yaklaşık 5,84 kilometre olarak verildi.

Deprem, başta İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bundan üç saat sonra bu kez Kırkağaç'ta 4,0 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. AFAD, bu depremin derinliğinin de 7 kilometre olduğunu belirtti. ya da mal kaybı olmadı.

AFAD, 14.36'da merkez üssü Kırkağaç olan 4,4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. Bu deprem de 7 kilometre derinlikte oldu.

Manisa Valiliği yaptığı açıklamada, depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuz olmadığını söyledi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde dört kişi hafif yaralanmıştı.

Cuma günü de yine merkez üssü Akhisar olan 4,7, Kırkağaç olan 4,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

Valilik, dört ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini açıklamıştı.
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