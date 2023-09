Mansur Yavaş yeniden CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olabilir mi?

2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti, Yavaş’a kendi listelerinden aday olması teklifi götürmüş ancak Yavaş CHP’yi tercih etmişti.

'Kapımız açık ama öyle bir ihtimal yok'





Bu çıkış, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, başarılı belediye başkanlarının bir dönem daha devam etmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlattı, partide de memnuniyet yarattı.İYİ Parti’de ise seçim işbirliğine kapılar tamamen kapatılmamakla birlikte, 2019’daki koşulların tamamen değiştiği ve bu nedenle de Yavaş’ın kişisel bir açıklama yaptığı ve sözlerinin İYİ Parti’yi bağlamadığı yorumları yapılıyor.CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hep Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir dönem daha başkanlık görevini sürdürmelerini istediği hatırlatılıyor, Yavaş’ın çıkışının İYİ Parti’yi de tutum almaya zorlayacağı düşünülüyor. Ayrıca Ankara ve İstanbul’un İYİ Parti'nin desteği olmadan yeniden kazanılamayacağına dikkat çekiliyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de seçim işbirliğine kapıları tamamen kapatmadığı, iki partinin nihai noktada uzlaşma yolu bulacağı düşünülüyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir grup gazeteciyle yaptığı söyleşide, İmamoğlu’nun ardından Yavaş’ın da görevi sürdürmek istediğini açıklamasıyla ilgili soru üzerine, “Başarılı olan belediye başkanlarını tekrar aday göstereceklerine” ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsattı.Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun yeni dönemde de aday gösterileceklerinin işaretini verdi:“Yani yeni söylenen bir şey değil. Hele özellikle Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi Antalya gibi bizim yeni aldığımız ve birinci dönemlerinde güzel çalışmalar yapılan belediye başkanlarının ikinci dönemlerinde daha başarılı olacaklarını, devir aldıkları sorunları kalıcı çözmek için çalışacaklarını biliyorum.”Mansur Yavaş 2019'daki yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı olmuştuGözlerin çevrildiği İYİ Parti ise şimdiden elini açık etmeme eğiliminde. Genel Başkan Meral Akşener ve parti yöneticilerinin, Ankara ve İstanbul için “Günü geldiğinde bakılır” açıklaması da bu tutumun yansıması olarak görülüyor.2019 koşullarının tamamen değiştiği ve bu nedenle de Yavaş’ın adaylık açıklamasının “kişisel bir açıklama olduğu ve İYİ Parti’yi bağlamadığı” yorumları yapılsa da, seçim işbirliklerine kapıların tamamen kapatılmadığı da vurgulanıyor.İstanbul gibi Ankara’da da aday çıkarıp çıkarmama konusunda parti yetkili kurullarının kara vereceğine işaret eden parti kurmayları, “Biz ülke için partiyi defalarca feda ettik ve bundan sonra da bu yaklaşımdan farklı hareket etmemiz söz konusu olmaz” diyerek, “büyükşehirleri kaybettiren olmayacaklarına” dikkat çekiyorlar.Ancak İYİ Parti’nin “büyümek ve iktidar iddiasını ortaya koymak zorunda” olduğuna işaret ediliyor, tek başına seçime girme arayışının altında da bu kaygının yattığı belirtiliyor.Parti olarak Yavaş veya İmamoğlu’nun adaylığına karşı çıkış veya kaybettirme anlayışı taşımadıklarını belirten bir parti yöneticisi, pozisyonlarını şöyle anlatıyor:“Bizim için milletin, devletin, ülkenin menfaati parti menfaatinden öncedir. Ama İYİ Parti’nin büyümesi de lazım. Bunun için de bir iddia ortaya koymamız gerek.“Yerel seçimlerde önceliğimiz bu yaklaşım olacak ve elbette partinin kararı ne olur şimdiden bir şey söylenemez ama her il ve ilçede kendi adaylarımızı çıkarma anlayışı ile hareket edeceğiz, çok çalışacağız. Bu durum, bizim seçim işbirlikleri yapmayacağımız anlamına gelmez. Ama bir iddiayı ortaya koymak için önceliğimiz kendi adaylarımızı çıkarmak.”Siyasi kulislerde, İYİ Parti’nin yeniden ittifak masasına oturması için Yavaş’ın bu parti listelerinden aday gösterilebileceği yorumları yapılıyor. Ancak gerek CHP, gerekse Yavaş’ın ekibine göre böyle bir seçenek söz konusu değil.Yavaş’a yakın kaynaklar, CHP’nin Ankara’da yüzde 30’un üzerinde bir oyu bulunduğuna işaret ederek, “Hem parti değiştirmek şık olmaz, hem de tıpkı MHP’liler gibi CHP’de de partisinin logosunu görmediği taktirde adaya oy vermeyen bir seçmen kitlesi var. Dolayısıyla böyle bir seçenek gündemde yok” diyor.CHP lideri Kılıçdaroğlu da gazetecilerin, “İmamoğlu CHP’nin, Yavaş İYİ Parti’nin adayı olsun formüllerine” ilişkin sorusuna, “CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant parti CHP’dir” yanıtıyla kapıları kapattı.İYİ Parti kurmayları da Yavaş’ın partilerinden aday olmak istemesi halinde kapılarının açık olacağını belirterek, “Mansur Yavaş yarın gelse 'Aday olmak istiyorum' dese, bu elbette çok kıymetlidir ve kapımız her zaman açıktır. Ama ama öyle bir ihtimal yok, böyle bir talep de yok” diyor.