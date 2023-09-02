Yapay zekada ayrımcılık tehlikesi

Algoritma eliyle önyargı ve kalıplar





"Kara kutu"

Hukukçu Indra Spiecker ve Emanuel V. Towfigh'in hazırladığı bilirkişi raporunda YZ tabanlı sistemlerin karakteri "kara kutu" olarak nitelendiriliyor ve algoritmanın aldığı kararlardan etkilenenlerin, karşılaştıkları dezavantajın nereden kaynaklandığını sorgulamasının fiilen imkânsız olduğu kaydediliyor. Raporda, ayrımcılık potansiyelinin sistemin içinde halihazırda var olan, önemsiz gibi görünen, hatalı, gerçek amaca hizmet etmeyen ya da çarpıtılmış bir veriden kaynaklanabildiğine işaret edilerek posta kodu örneği veriliyor. Veri olarak ayrımcı özelliği olmayan bir posta kodu, belirli bir semtte göçmen kökenliler yoğun olarak yaşıyorsa, kökene dayalı ayrımcılığa zemin hazırlayabiliyor.

"Dijitalleşme kâbusa dönüşmemeli"



