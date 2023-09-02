Türkiye ile Yunanistan Adalet Divanı'na mı gidecek?

Ankara-Atina hattında üst düzey temaslar hız kazanıyor





Hızlı normalleşmenin yol açtığı soru işaretleri





Önceden kararlaştırılmış bir eylem planı mı uygulanıyor?





Ufukta "Büyük paradigma değişikliği" mi var?

Selanik'teki YDİK toplantısında bazı siyasi anlaşmalar ve güven arttırıcı önlemlerin ilan edilebileceğini aktaran Dimitrios Triantaphyllou, "Asıl yenilik, tarafların görüşmelerde iki ülke arasında görüş ayrıklıklarını oluşturan konularda ilerleme kaydedip kaydedilemeyeceğini değerlendirme iradesinin ortaya koymalarıdır" dedi.

Erdoğan'ın U dönüşünün ardında ne yatıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Benim için artık yok" dediği Mitsotakis liderliğindeki Yunan hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme hamlesinin gerisinde yatan nedenler de merak uyandırıyor.

"NATO'da birlik mutlak öncelik"

Erdoğan'ı Almanya mı ikna etti?

"Almanya'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki arabuluculuğu yeni değil" diyen Meinardus, 2020 yılında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimin iki ülkeyi askeri bir ihtilafın eşiğine getirdiğini anımsattı, "Dönemin Şansölyesi Angela Merkel'in güçlü siyasi müdahalesi sonucunda durum sakinleşti" dedi.

Uluslararası Adalet Divanı seçeneği masada mı?

Her iki tarafın ulusal meselelerine müdahale edilmesine karşı olduklarına bu nedenle Almanya'nın müzakerelerin içeriğine, sorunların nasıl çözümlenmesi gerektiğine hiçbir şekilde müdahil olmamaya özen gösterdiğine vurgu yapan Meinardus, "Berlin'in hedefi her iki tarafın da müzakere masasına oturması ve ortaklaşa dostane çözümler aramasıdır" görüşünü aktardı.

Almanya neden normalleşmeye büyük önem veriyor?

Ronald Meinardus'a göre bu sorunun yanıtı çok net. Avrupa'nın lider ekonomik gücü Almanya'nın geleneksel olarak istikrarlı ilişkilere önem atfettiğini vurgulayan Alman uzman, göç sorununda görüldüğü gibi, Avrupa'nın dış sınırlarındaki istikrarsızlığın tüm kıtayı olumsuz etkilediğine işaret etti. Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'in Almanya için stratejik önem taşıdığının altını çizen Meinardus, "Ukrayna'daki savaşla bu bölgenin önemi daha da arttı. Yunanistan ve Türkiye bu savaşta cephe devletleri olarak tanımlanabilir. İşbirliği yapmaları, NATO faaliyetlerine aktif katılımları, Batı'yı güçlendiriyor. Bu nedenle de Berlin gerilimin kalıcı olarak azaltılmasına önem veriyor" diye konuştu.

"Önemli bir ilerleme beklemek fazla iyimser olur"





"İki tarafta da milliyetçi kesim güçlü"

Günal, normalleşme sürecinde ticaret, ekonomi, sivil koruma, turizm gibi ortak çıkarların olduğu konularda olumlu gelişmeler yaşanabileceğini ve bu alanlarda ilerlemenin de zaten olması gerektiğini ifade etti, temel konuların çözümü konusunda neden ihtiyatlı olduğunu ise şu sözlerle açıkladı:

"Yakınlaşmayı engelleme çabalarına dikkat edilmeli"



