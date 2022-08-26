MASAK: Halil Falyalı öldükten sonra bile yasadışı bahis geliri elde etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yasadışı bahse ilişkin hazırlanan raporda önemli ayrıntılar ortaya çıktı.







Kıbrıs’ta silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı’nın yasadışı bahisten ölümünden sonra da para kazanmaya devam ettiği, Falyalı'nın eşi Özge Taşker'in ise hesabında ise 25.6 milyon dolar olduğu tespit edildi.





Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; raporda karaparanın kripto paralar aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirtildi.





ORGANİZE VE ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİYOR

MASAK, yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı. Raporda yasadışı bahis suçunun organize ve örgütlü bir şekilde işlenendiğine dikkat çekildi. Büyük oranda internet üzerinden oynanarak işlenen suçta zanlıların adli ve idari yaptırımlardan kaçabilmek için çok sayıda sıradan yurttaşa aylık kazanç vaadiyle banka hesapları açtırdıkları, bu kişilere internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilmek için bankalara bildirecekleri telefon numarası nedeniyle yeni bir SIM kart verdikleri daha sonra ise bu banka hesapları devralarak kendilerinin yönetttikleri anlatıldı.





Rapor 25 Nisan 2022 tarihinde bu rapor gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.





100 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİYE ULAŞILDI

Raporda dikkat çeken detaylar arasında yer alan başka bir bilgiye göre ise; yasadışı bahis ile ilişkili 128 bin 516 farklı gerçek kişiye ulaşıldı. Bu kişilerin özellikle ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri işlemler analiz edildi.





PARA TRANSFERİ İÇİN YAZILIM DESTEĞİ

Para transferi işlemlerinde ise bazı şahısların hesaplarına küçük tutarlı transferlerin geldiği, bu tutarların farklı şahıslara belirli periyotlarla gönderildiği, gönderilen küçük tutarların yine benzer şekilde farklı kişilere tekrar aktarıldığı tespit edildi.





Hesapların aktifleştirilmesi için 3-5 TL gibi tutarların aktarıldığı ve sonrasında 2-5 saat gibi bir süre içerisinde bu hesapların kapatıldığı ve kapatılan hesaplara ise ortalama 250 kişi tarafından transfer yapıldığı öğrenildi. Bu işlemlerin süresi ve sıklığı nedeniyle insan gücüyle yapılamayacak düzeyde olduğu ve yazılımlar aracılığıyla yapıldığı raporda yerini aldı.





YASADIŞI BAHİSİN TÜRKİYE AYAĞI

Raporda, 23 Ocak 2021 ve 26 Ekim 2021 tarihleri arasında 9 bin 913 farklı kişi tarafından 10 bin 105 transfer işleminin gerçekleştiğinin tespit edildi. Bu transferlerin bin 535 banka hesabına aktarıldığı, bu hesapların ise bin 299 farklı gerçek ve 23 farklı tüzel kişiye ait olduğu belirlendi.





15'i yurtdışı, 12'sinin ise KKTC adres kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Yurtiçinde ise bin 255 kişinin adres kaydı bulunduğu tespit edilirken İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Bursa ve Batman illerinde yoğunlaşma olduğu belirlendi.





KRİPTO PARALAR İLE İŞLEM YAPILIYOR

MASAK tarafından hazırlanan raporda yasadışı bahis piyasasındaki transferlerin gönderim şekli de belli oldu. Transferlerin yüzde 66’sı Bitcoin, yüzde 30’u ise USD Tether (ABD dolarının sanal versiyonu stabil coin) olarak yapıldı.





Hesap incelemesi yapılan 218 kişinin yasal olarak faaliyet gösteren üç ayrı kripto borsasında büyük çoğunluğu 2021 olmak üzere 2019-2022 yılları arasında 118 bin 147 işlem yaptığı, 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 TL yatırdığı ortaya çıktı. 4 bin 462 işlem yapan yasadışı bahis faillerinin 90 milyon 813 bin 344 TL çektikleri 36 bin 909 kripto varlık transferi gerçekleştirdikleri bu kapsamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 TL yatırdıkları belirlendi.





FALYALI AYRINTISI

Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildi. Malta merkezli Binance Global isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde, Halil Cahit isimli bir şahsa ait olduğunun tespit edilen kripto cüzdan hesabının aslında Halil Falyalı olduğu öğrenildi.





Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker'in ise Falyalı'nın ölümü sonrası kendisine ait otelin koruma müdürü H.A. ve çok önemli bir soruşturmanın şüphelisi A.A. ile transfer ilişkilerinin bulunduğu belirlendi. Hesapları incelenen 218 kişinin Halil Falyalı ile ilişkili cüzdanlara 666,4349248 BTC yani nisan ayı verilerine göre 26,6 milyon dolar ve 14.5 milyon dolar tutarında USD Tether transferi yaptıklarını ortaya koydu.





EŞİ DEVAM ETTİRDİ

Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından da yasadışı bahisteki rolünü eşi Özge Taşker’in devam ettirdiği tespit edildi. Falyalı’nın ölümünün ardından eşi Özge Taşker’in cüzdanına yüklü miktarda para transferinin devam ettiğinin aktarıldığı raporda 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Taşker’in hesabında 642 BTC olduğu belirlendi. 15 Nisan’da 1 BTC’nin 40 bin dolar olduğu düşünülürse Taşker’in hesabındaki para yaklaşık 25.6 milyon dolar.





HÜSNÜ FALYALI DOSYASI DA MASAK'TA

Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı’nın, verdiği röportajda söylediği, “Yasadışı bahis işine ağabeyim 2004 yılında başladı. Aslında ağabeyim hakkında o kadar çok yazılıp, çizildi ki. O kadar yalan şeyler konuşuldu ki. Kendisi yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu” sözlerinin suç ikrarı olduğu da MASAK raporunda yer aldı.







