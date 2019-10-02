Meclis önünde vekillerle konuşan annelere gözaltı

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencilerinin anneleri TBMM önünde gözaltına alındı.







Hava Harp Okulu öğrencileri ile Şubat ayından bu yana kayıp olan Mustafa Yılmaz’ın annesi Meclis Dikmen kapısı önüne geldi.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam annelerin yanına gelince, polis gruba basın açıklaması yapılamayacağını bildirdi. Milletvekilleri ise basın açıklaması yapmayacaklarını, annelerin sorununu dinleyeceklerini belirtti.





Vekillerle konuşan anneler, çocuklarının tatbikat denilerek okuldan çıkarılıp İstanbul’a götürüldüğünü ancak darbe girişimine katılmadıklarını söyledi. Silahlarını kullanmadıkları yönünde balistik rapor olduğunu ifade eden anneler, çocuklarının haksız yere müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti. Mustafa Yılmaz’ın annesi de oğlundan Şubat ayından bu yana haber alamadıklarını anlattı.





Milletvekillerinin açıklama yaptığı sırada polis annelere müdahale ederek gözaltına aldı. 10 civarında kadın zorla gözaltı aracına bindirildi.





MECLİS ÖNÜNDE MİLLETİN BİREYLERİ GÖZALTINA ALINIYOR





Polis saldırısının ardından bir açıklama yapan HDP’li Gergerlioğlu, polisin annelere saldırısına tepki göstererek, “Şuradaki manzarayı görüyorsunuz, demokrasi hukuk ayaklar altına alındı. Meclis önünde derdini anlatmak isteyen insanlar gözaltına alındı” dedi.





Gözaltı işleminin hukuksuz olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, “Bu bir skandaldır. Meclis önünde milletvekilleriyle konuşmak isteyen milletin bireyleri gözaltına alınıyor. Meclis önünde bile aleni şekilde hukuk çiğneniyorsa, kimse bize hukuktan, anayasadan bahsetmesin” diye konuştu.





259 Harbiyeli öğrencinin haksızlıkla karşı karşıya olduğunu da belirten Gergerlioğlu, 5 günlük erlerin, öğrencilerin darbeci ilan edildiğini, mahkemenin adil bir yargılama yapmadığını kaydetti.





SOYLU’YA: İŞGÜZARLIK YAPACAĞINA NADİRA CİNAYETİNİ ÇÖZ





Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam da “Bu insanların birçoğu mecliste yasaklı insanlar, millet ile bizim aramıza giren böyle bir Meclis güvenlik anlayışı da var” dedi. Annelerin gözaltına alınmasının hukuksuz olduğuna işaret eden İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Bu tip işgüzarlıklar yapacağına Nadira Kadirova’nın ölümünü çöz” diye seslendi.