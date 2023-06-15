Meclis'te komisyonların yeni üyeleri belli oldu

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu’nda bugünkü birleşimde, partilerin bildirdiği isim listeleri oylanarak ihtisas komisyonu üyeleri oybirliği ile seçildi. Anayasa, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, İmar, Çevre, Sağlık Aile, Tarım Orman, Sanayi Ticaret komisyonlarına AKP 13, CHP 6, Yeşil Sol Parti 3, MHP 2, İYİ Parti 2’şer üye verdi. Kadın, Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda AKP’nin 12, CHP’nin 6, Yeşil Sol Parti’nin 3, MHP ve İYİ Parti’nin de ikişer üyesi oldu.



Dilekçe Komisyonu’nda AKP’nin 12, CHP’nin 3, Yeşil Sol Parti’nin 1 ve MHP ile İYİ Parti’nin birer üyeleri oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise AKP’nin 15, CHP’nin 7, Yeşil Sol Parti’nin 3, MHP’nin 3 ve İYİ Parti’nin 2 üyesi olacak.



Eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar Milli Savunma Komisyonu; eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu; eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu; eski Milli Eğitim Bakanı ve Ordu Milletvekili Mahmut Özer Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu; eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu Bayındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm Komisyonu; eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum Çevre Komisyonu; eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu; eski Tarım ve Orman Bakanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu; eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu; eski Ticaret Bakanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş Plan ve Bütçe Komisyonu; eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi oldu.



Bazı komisyonlara; 22 Haziran’a kadar yapılacak başvuruların ardından bağımsız milletvekillerinden de üyeler girecek.



İhtisas Komisyonları ve bugün belirlenen komisyon üyelerinin tam listesi şöyle oldu:



"ANAYASA KOMİSYONU: AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek, AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten, AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AKP Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, AKP Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, AKP Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, AKP Karabük Milletvekili Cem Şahin, AKP Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Kars İnan Akgün Alp, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş. Yeşil Sol Parti Bingöl Ömer Faruk Hülakü, Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan Dağlı. MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Sakarya Muhammed Levent Bülbül. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı.



ADALET KOMİSYONU: AKP Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AKP Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AKP Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AKP Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AKP Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AKP Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AKP Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun. Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Yeşil Sol Parti Van Zülkül Uçar. MHP Kırıkkale Milletvekili Hali Öztürk, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut. İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar.



MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU: AKP Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Abdürrahim Dusak. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Yalova Milletvekili Tahsin Becan. Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Konya Milletvekili Konur Alp Koçak. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş.



İÇİŞLERİ KOMİSYONU: AKP Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Malatya Milletvekili İhsan Koca, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Samsun Milletvekili Murat Çan, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul. Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan. MHP Bolu İsmail Akgül, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş. İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karabaş, Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz.



DIŞİŞLERİ KOMİSYONU: AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Gaziantep Milletvekili Derya Babak, Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız. CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici. Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir. İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu.



MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU: AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Hatay Milletvekili Kemal Karahan, İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Konya Milletvekili Latif Selvi, Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar. Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mardin Milletvekili Berisan Güneş Altın, Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz San. MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Samsun Milletvekili İlyas Topsakal. İYİ Parti manisa Milletvekili Şenol Sunat, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar.



BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA, TURİZM KOMİSYONU: AKP Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İstanbul Milletvekilleri Şamil Ayrım, Mustafa Demir, Hulusi Şentürk, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Siirt Milletvekili Mervan Gül, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve Trabzon Milletvekili Vehbi Koç. CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu. Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, Mardin Milletvekili George Aslan, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz ve Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın.



ÇEVRE KOMİSYONU: AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş. CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu. Yeşil Sol Parti Mersin Perihan Koca, Şırnak Mehmet Zeki İrmez, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu. MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel. İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve İstanbul Milletvekili Seyithan.



SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU: AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Elazığ Milletvekili Erol Keleş, İstanbul Milletvekilleri Ümmügülşen Öztürk, Sevan Sıvacıoğlu, Halit Yerebakan, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Uşak Milletvekili Ali Karaoba. Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Çankırı Milletvekili Pelin Yılık. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba.



TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU: AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun. Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Van Milletvekili Sinan Çiftyürek. MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Antalya Milletvekili Hilmi Durgun. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Konya Milletvekili Ünal Karaman.



SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU: AKP Adana Milletvekili Faruk Aytek, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, İstanbul Milletvekili Bayram Şenocak, Kars Milletvekili Adem Çalkın, Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Bolu Milletvekili Türker Ateş, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Mersin Milletvekili Talat Dinçer. Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu.



DİLEKÇE KOMİSYONU: AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık, İstanbul Milletvekilleri Nurettin Alan, Behiye Eker, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır. Yeşil Sol Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun.



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU: AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Uşak Milletvekili İsmail Güneş. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı. Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Muş Milletvekili Sezai Temelli. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, İzmir Milletvekili Ümit Özlale.



KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU: AKP Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Giresun Milletvekili Ali Temür, Isparta Milletvekili Osman Zabun, Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz. Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Van Milletvekili Mahmut Dindar, Van Milletvekili Gülderen Varli. MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef. İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar.



İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU: AKP Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Yalova Milletvekili Meliha Akyol; CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan; MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk; İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban.



AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU: AKP Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Konya Milletvekili Meryem Göka, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Van Milletvekili Burhan Kayatürk. CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu, İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap. Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, İstanbul Milletvekili Celal Fırat. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Konya Milletvekili Konur Alp Koçak. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel.



KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU: AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül; CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent; Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Van Milletvekili Gülderen Varli; MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Çankırı Milletvekili Pelin Yılık; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Manisa Milletvekili Şenol Sunat.



GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU: AKP Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Sakarya Milletvekili Murat Kaya; CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici; Yeşil Sol Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit; MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu; İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin



DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU: AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Büşra Paker, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı; CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan; Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk; MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek; İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu."