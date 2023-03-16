Samanyolu Haber /Gündem / Meclis'ten güzel haber: Hasta çocuklarla ilgili yasa teklifi komisyondan geçti /16 Mart 2023 19:37

Meclis'ten güzel haber: Hasta çocuklarla ilgili yasa teklifi komisyondan geçti

İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hasta çocuklarının anne ya da babasının ‘infaz erteleme’ almasını sağlayacak yasa teklifinin komisyondan geçtiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları söyledi: “Mahpusların hasta çocukları için ‘infaz erteleme’ almasıyla ilgili yasa teklifinin komisyon görüşmelerinde ilgili madde kabul edildi. Genel Kurul’da da görüşülecek. Muhtemelen orada da kabul edilecek. Biz yasaya bazı maddeler eklenmesini istedik. Umarım bunlar da kabul edilecek. Genel Kurul’da kabul edilirse ve Resmi Gazete’de yayımlanmasından kısa bir süre sonra Yusuf Kerim ve onun gibi çocuklar annesine babasına kavuşacak.”



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meclis'ten güzel haber: Hasta çocuklarla ilgili yasa teklifi... Sonraki Haber >>

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Cenazelerini arayan Suriyeli sığınmacılara büyük ayıp

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Süleyman Soylu’nun sel bölgesindeki zor anları! Böyle yuhalandı

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Gülefer Yazıcıoğlu, Mustafa Destici'yi duruşma salonundan kovmuş!

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

Erdoğan’ın Urfa'da 3 ay önce açılışını yaptığı kavşak, selde su altında kaldı

İşte son yapılan anket

İşte son yapılan anket

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı

Depremde ölenlerin sayısı resmi rakamların iki katı

Soylu, Kılıçdaroğlu gelmeden sel bölgesine 'operasyon' çekmiş

Soylu, Kılıçdaroğlu gelmeden sel bölgesine 'operasyon' çekmiş

Gökhan Zan: Nasıl insanlarsınız!

Gökhan Zan: Nasıl insanlarsınız!

Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı

Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:40:10