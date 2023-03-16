Meclis'ten güzel haber: Hasta çocuklarla ilgili yasa teklifi komisyondan geçti

Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şunları söyledi: “Mahpusların hasta çocukları için ‘infaz erteleme’ almasıyla ilgili yasa teklifinin komisyon görüşmelerinde ilgili madde kabul edildi. Genel Kurul’da da görüşülecek. Muhtemelen orada da kabul edilecek. Biz yasaya bazı maddeler eklenmesini istedik. Umarım bunlar da kabul edilecek. Genel Kurul’da kabul edilirse ve Resmi Gazete’de yayımlanmasından kısa bir süre sonra Yusuf Kerim ve onun gibi çocuklar annesine babasına kavuşacak.”













