Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Ağar ile ilgili flaş iddia: İşine son verildi /28 Mayıs 2021 15:13

Mehmet Ağar ile ilgili flaş iddia: İşine son verildi

Bodrum'daki Yalıkavak Marina’nın yönetim kurulu başkanlığını yapan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın görevden alındığı iddia edildi

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Sedat Peker’in Türkiye'yi derdinden etkileyen itiraf ve iddiaları konuşulmaya devam ederken Mehmet Ağar’ın  Yalıkavak Marina’nın yönetim kurulu başkanlığı görevine son verildiği öne sürüldü.

Yayımladığı ilk videolarda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’na kumpas kurduğunu belirten Sedat Peker, ortaya attığı iddiaya göre Mehmet Ağar'ın Mansimov’u tehdit ederek Bodrum’daki Yalıkavak Marina’ya el koyduğunu ileri sürmüştü.

“AĞAR GÖREVDEN ALINDI” İDDİASI

Marinaya yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre Mehmet Ağar’ın Yalıkavak Marina'nın yönetimindeki görevinden alındığını ileri sürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve yaklaşık iki hafta önce ameliyat olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sözcü’nün sorularını telefonda cevapladı . Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evinde dinlendiğini belirten Ağar, şunları söyledi:

“Yeni ameliyat olup hastaneden çıktım, İstanbul'da evimdeyim. Benim Bodrum'da ne işim var. Hastaneden yeni çıktım evdeyim. Ben bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana.

Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok.”


Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası bir TV kanalındaki programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar’a çağrıda bulunarak “Sayın Ağar’ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum” demişti.
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