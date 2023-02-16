Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu! /16 Şubat 2023 18:42

Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

Erkam Tufan Aytav, Youtube'dan bir Shorts videosu paylaştı ve 'Erdoğan ve Cengiz milleti yine öptü. İstikrarlı bir şekilde öpmeye devam ediyorlar' dedi.

Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

İktidarın müteahhidi Mehmet Cengiz milleti yine öptü.
Müteahhit Mehmet Cengiz millete verdiği sözü yine tuttu.
Hatırlayacaksınız iktidarın müteahhidi Mehmet Cengiz yıllar önce millete bir söz vermişti.
İşte bu Mehmet Cengiz yine sözünü tuttu.
Nasıl mı?
Dün gece depremzedeler için 3 milyar TL bağış yapmıştı.
O gününün sabahına bu parayı geri aldı.
Nasıl mı oldu söyleyeyim.
İktidar Cengiz Holding’in şirketine yatırım teşviki verdi.
Yüzde 100 vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi gibi birçok destek verilecek
Bu teşviğin toplamı ise  3 milyar 10 milyon TL.
Depremzedelerin vergi borçları ertelenirken, bunlarınki sıfırlanıyor.
Vergiden muaf oluyor.
Erdoğan ve Cengiz milleti yine öptü.
Yani kısaca istikrarlı bir şekilde öpmeye devam ediyor.
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Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

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