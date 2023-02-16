Mehmet Cengiz verdiği sözü yine tuttu!

İktidarın müteahhidiMüteahhit Mehmet Cengiz millete verdiği sözü yine tuttu.Hatırlayacaksınız iktidarın müteahhidi Mehmet Cengiz yıllar önce millete bir söz vermişti.İşte bu Mehmet Cengiz yine sözünü tuttu.Nasıl mı?Dün gece depremzedeler için 3 milyar TL bağış yapmıştı.O gününün sabahına bu parayı geri aldı.Nasıl mı oldu söyleyeyim.İktidar Cengiz Holding’in şirketine yatırım teşviki verdi.Yüzde 100 vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi gibi birçok destek verilecekBu teşviğin toplamı ise 3 milyar 10 milyon TL.Depremzedelerin vergi borçları ertelenirken, bunlarınki sıfırlanıyor.Vergiden muaf oluyor.Yani kısaca istikrarlı bir şekilde öpmeye devam ediyor.