Melih Gökçek'in masözü Meclis'i karıştırdı

TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.





CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bu yılki bütçeye isim bulmak gerekirse herhalde en uygun isim ‘çiğ köfte bütçesi’ olurdu. 17 yıl önce sınırlı sayıda çiğ köfteci varken, geldiğimiz noktada şehirlerde en çok açılan iş yeri çiğ köfteciler.” dedi.









Küçük esnaf kepenk kapatırken her sokakta çiğ köfteci açıldığını anlatan Ağbaba, “Çünkü fakirin fukaranın, asgari ücretlinin, yüzde 4 zam verdiğiniz memurun en ucuza karnını doyurduğu şey çiğ köfte. Dürümü 3 lira. Çiğ köfteci dükkanını AKP milletvekilleri ya da sizin çocuklarınız açmıyor, bunu biliyoruz. Sizin çocuklarınız özel memurluklarda, özel kurumlarda görev alırken çiğ köfteci dükkanlarını atanamayan öğretmenler, mühendisler ve üniversite mezunları açıyor.” ifadelerini kullandı.





GÖKÇEK'İN MASÖZÜ KAVGA ÇIKARDI





“Sosyal medyada trollük yapan bir eski belediye başkanının yaptıklarından kendisinin bile utandığını” söyleyen Ağbaba, “Bu trol, kendini mıncıklamak için belediye kasasından aylığı 3 bin 800 liraya masöz tutuyor.” dedi. Bu sözler üzerine AKP'li vekiller Ağbaba'ya tepki gösterdi. CHP'li ve AKP'li vekiller arasında atışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.







Gökçek’in terapistinin maaşı belediyeden Gökçek’in terapistinin maaşı belediyeden

Meclis Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı. Adan, gerilimin sürmesi üzerine birleşime ara verdi.





Verilen arada da bir süre devam eden gerginlik milletvekillerinin araya girmesiyle yatıştı.





Birleşimin açılmasının ardından konuşmasını sürdüren Ağbaba, TRT ve Anadolu Ajansına (AA) ilişkin eleştirilerde bulunarak, “TRT ve Anadolu Ajansının, bir suç örgütü gibi yönetildiğini” söyledi.