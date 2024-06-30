Meloni'nin partisi 'Irkçılık' sızıntısı ile İtalya'nın gündeminde

Euronews'te yer alan habere göre İtalyan haber sitesi Fanpage, ilkini iki hafta önce yayınladığı "Meloni Gençliği" haber serisinin ikincisini Cuma günü paylaştı. Bir gazetecinin İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin gençlik kollarına sızarak edindiği bilgiler, iktidardaki Giorgia Meloni hükümetini zor duruma soktu.



Video haberde gençlik kolları üyelerinin İtalya'nın 2. Dünya Savaşı sırasındaki faşist lideri Mussolini'ye atfedilmiş "Duce" lakabını haykırması, faşizme yapılan övgü ve faşizm selamı ön plana çıkıyor.



Yine videoda FdI'nin Bari Gençlik Kolları Başkanı Ilaria Partipilo'nun ırkçı, antisemitizme kayan mesajları ile FdI Milletvekili Ylenja Lucaselli'nin "Irkçılıktan hiç vazgeçmedim" dediği duyuluyor.



Hareketin bir başka ismi Ulusal Gençlik'in Roma yöneticilerinden Flaminia Pace'nin "Duce, Duce, Duce" diye haykırarak oy vermek istediği ve İtalya'da görev yapan Yahudi bir senatöre karşı antisemitizm olarak yorumlanabilecek ifadeleri görülüyor.



Roma'daki Yahudi cemaatinin önde gelen figürlerinden Victor Fadlun, Fanpage'in haber dizisiyle ortaya çıkan görüntüleri "utanç verici" olarak tanımlarken, antisemitizmi ve nefret dilini kınadı.



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki haftadır ülkenin gündemini oluşturan haber dizisiyle ilgili sessizliğini Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, gazetecilerin soruları üzerine bozdu. Meloni, görüntülerden haberinin olmadığını söyledi.



Meloni, "Birçok kez söyledim ve tekrar ediyorum, ırkçı, antisemitik duygulara sahip olanların bizi yanlış anladıklarını düşünüyorum, çünkü bu gibi duygular bizimle bağdaşmıyor, İtalyan sağı ile bağdaşmıyor, son yıllarda açıkça tanımladığımız siyasi çizgi ile bağdaşmıyor ve bu nedenle bu konuda belirsizlikler olduğunu kabul etmiyorum" diye konuştu.



Fanpage'in habercilik yöntemlerine eleştiride bulunan İtalya Başbakanı, "Bence buna gazetecilik soruşturması demek istiyorsak, aynı tutum ve aynı soruşturma diğer siyasi partilerin tüm gençlik örgütlerinde de yürütülmelidir. Ne çıkacağını bilmiyoruz, bilemeyeceğiz." dedi.



İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin kökleri, Benito Mussolini'nin 20 yıldan fazla bir süre İtalya'yı yöneten faşist hareketinin halefi olarak 1946 yılında kurulan İtalyan Sosyal Hareketi'ne (MSI) dayanıyor.



Meloni, partisine ivme kazandırabilmek amacıyla Mussolini'nin 1938'de çıkarmış olduğu ırkçı ve Yahudi karşıtı yasaları defalarca kez kınadı.