Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Kılıçdaroğlu itirafı

Sinan Oğan'ın konuşmalarından öne çıkan bazı başlıklar:





Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım ben. Benim omuzumda böyle bir yük vardı. O gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleseydik birinci turda 5 puan fark yemiş. Millet İttifakı olarak parlamento çoğunluğunu kaybetmiş. Buna rağmen zorlasaydık, cumhubaşkanlığını kazansaydık ben cumhurbaşkanı yardımcısıydım.





Kılıçdaroğlu’na, ucu ucuna kazandığımız bir seçimde parlamento da arkamızda yok nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi diye sordum. Bana 'Yönetemeyeceğiz' dedi.





İleriki zamanlarda MHP'de siyaset yapma ve Genel Başkanlık düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya yanıt veren Oğan, "Şu anda MHP’nin bir Genel Başkanı var. Sayın Bahçeli MHP’nin başındadır. Dolayısıyla şu veya bu partiyle ilgili bir söz söylemek doğru değildir, saygım vardır" dedi.





Milletvekili lojmanları diye yapılan bir yer vardı. 4+1 dairem vardı. Orada oturuyordum. Mutlu mesut yaşıyordum orada. Seçimlerden sonra tehditler almaya başladım. Kapımıza çarşı işaretleri kondu. Daha güvenlikli bir siteye geçmek zorunda kaldım.





Sinan Oğan, Kübra Par'la Farklı Açılar programına katıldı. Oğan, 14 Mayıs seçimlerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Oğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun "Kazansak da yönetemeyeceğiz. Kriz çıkacak" dediğini iddia etti.Oğan, ilk tur seçim gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, sonucun 49 buçuktan 50 yapılmamasını istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı ve 3 Bakanlık teklif ettiğini belirten Oğan, bu teklifleri öncelik olarak görmediğini, ülkenin nasıl yönetileceği konusuna odaklandığını ifade etti.İlk tur seçim gecesinde ben Sayın Erdoğan'a haber gönderdim. Dedim 'Sakın 49 buçuktan 50 yapmaya kalkışmayın. Bu ülkenin bu ekonomik krizde birinci turda çok zayıf bir şekilde çok cüzi bir miktarda kazanmasına vesile olmayın.' Bu ne demekti biliyor musunuz? Tartışmaların olduğu bir Türkiye. Kazandı mı kazanmadı mı? Ben dedim ki önemli olan güçlü hükümetin ülkeyi yönetmesidir.Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde bana Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, 3 Bakanlık teklif etti. Benim önceliğim bu değil dedim. Benim önceliğim bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Beni linçleyenlere ricam şudur; Arkadaşlar istediğiniz kadar linçleyin, eleştirin ama önce bir dinleyin. Bu ülkeyi krize girmekten kurtardım.Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldım. 20 senedir aktif olarak siyasetin içindeyim. Vallahi kim etmedi ki PKK’lılar, CHP yandaşları mı etmedi.Şubat’ın ortalarında almışım. 100 bin imza toplamış mıydım? Yok. Aday mıydım? Çoktan adaydım da adaylık başvurusunda mı bulunmuştum? Yok. ATA İttifakı var mıydı? Yok. Benim seçimlerde %5 alacağım belli miydi? Yok.(Devletin yolunu kapattığı ile ilgili iddialara yönelik) Burası yol mu? Kapıyı gördünüz. Burada 20 yıllık ağaçlar, duvar var. Belediye geldi de yol açtı ben açma mı dedim.