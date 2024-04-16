Meral Akşener, İYİ Parti'nin 'gölge liderl'mi olacak?

İYİ Parti, 14 Mayıs 2023’te parlamento seçimlerinde, 5 milyon 275 bin 981 seçmen desteğiyle yüzde 9,69 oy oranıyla 43 milletvekili çıkardı. Ancak Millet İttifakı gerekçesiyle İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, CHP listesinden seçilerek TBMM’ye girdi. Dolayısıyla seçim sonucunda İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 44 olarak ortaya çıktı.









14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerin sonucunda TBMM’de beşinci siyasi parti konumuna ulaşan İYİ Parti, Meral Akşener liderliğinde izlediği “hür ve müstakil siyaset” iddiasıyla muhalefet cephesinde ittifaksız girdiği 31 Mart’taki yerel seçimler sonucunda oy kaybına uğradı.CHP’yle birlikte 31 Mart 2019’daki yerel seçimler öncesinde kurduğu Millet İttifakı işbirliğini yeniden kurmayı kabul etmeyen Akşener ise, 1 Nisan günkü açıklamasıyla İYİ Parti’de seçimli olağanüstü kurultay yapılacağını açıkladı. Ardından Akşener, Ekim 2017’den bugüne kurultay süreçlerinde de tek aday olduğu genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını paylaşarak, 28 Nisan’da kurultay yapılacağını ilan etti.Liderlik yarışındaki adaylardan birisi olan Dervişoğlu, Pazartesi günü beraberinde İYİ Parti’nin Meral Akşener’e yakınlığıyla tanınmış bazı kurucuları, milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle kameralar karşısına geçti. Beraberindeki isimlerle parti üst yönetiminde güçlü desteği olduğu mesajını vurgulayan Dervişoğlu, Akşener’in destek verdiği aday olduğu iddiasıyla ilgili soru üzerine, “İYİ Parti’nin kuruluş harcındaki en fazla emek Sayın Akşener’indir. Onun o harcı, teriyle suladığına da şahidiz. Sayın genel başkanımızın gönlü benden yanaysa bundan gurur ve onur duyarım” yanıtını verdi.İYİ Parti’deki genel başkanlık yarışındaki isimlerden kimlerin resmen aday olacağı konusunda artık gözler delegelere çevrildi. İYİ Parti Tüzüğü’nün 42’nci maddesi uyarınca genel başkan seçimi için, “Her parti üyesi, Kurultay delegelerinin tam sayısının yirmide birinin yazılı teklifi ile genel başkanlığa aday olabilir” şartı mevcut. Son olarak geçtiğimiz yıl 24 Haziran’daki İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda delege sayısı 1381 olarak açıklanmıştı. Şimdi kurultay delegesi sayısı, kurucular, GİK üyeleri ile milletvekilleri gibi doğal delegeler dışında il ve ilçe teşkilatlarına bağlı olarak kesinleşecek.Ayrıca İYİ Parti Tüzüğü’nün 37’nci maddesi uyarınca Akşener’in seçimli olağanüstü kurultay yapılması için tek imzalı yetkisi mevcut. Dolayısıyla kurultayla ilgili erteleme olacağı ya da yapılamayacağı yönündeki iddialar partide “dayanaksız” olarak değerlendirildi.İYİ Parti’deki genel başkanlık yarışı, kuruluş sürecinde MHP’den ayrılan kadrodaki, ülkü ocakları kökenli isimlerden birisi olan Dervişoğlu’nun yanısıra rakipleri Koray Aydın ve Mehmet Tolga Akalın da benzer özgeçmişlere sahip isimler olması nedeniyle dikkat çekici. İYİ Parti’nin kurucu teşkilatlanmasını yürüten şimdiki grup başkanı ve MHP’nin geçmişteki genel sekreteri Koray Aydın ile göç ve milli güvenlik politikaları gibi alanlarda genel başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da ülkücü kimliğiyle tanınmış siyasi aktörler.Müsavat Dervişoğlu, kameralar karşısında verdiği görüntü itibariyle parti içinde doğal delegeler ve Akşener’in desteği nedeniyle “en güçlü aday” olarak yorumlanıyor.Koray Aydın ise, yazılı açıklamasıyla adaylığını duyurdu. Aydın il, ilçe teşkilatlarıyla temaslar kurarak genel başkanlığı için gerekli delege desteğini sağlama çalışmasını yürütüyor. Koray Aydın’ın, geçmişteki ülkü ocağı başkanlığı ve sert milliyetçi kimliğiyle teşkilat desteğine sahip olduğu öne sürülmekle birlikte Akşener’in teşkilatta etkili olduğu dile getiriliyor.Mehmet Tolga Akalın ise, 10 Nisan’da kameralar karşısına yalnız geçerek adaylığını ilan ettikten sonra 68 yaşındaki Aydın ve 64 yaşındaki Dervişoğlu’na kıyasla gençliğini vurguluyor. Milliyetçi çizgide, Atatürk ilkelerine dayalı olarak İYİ Parti’yi yöneteceğini anlatan Akalın, MHP’yi Erdoğan’a kaptırdıklarını söyleyerek, İYİ Parti’nin kesinlikle muhalefet çizgisinde kalacağı iddiasında.Yarıştaki tek kadın aday Avukat Günay Kodaz ise, İYİ Parti’nin kurucularından birisi. Kodaz, Meral Akşener’in parti kuruluşunda yola çıktığı liderlik özelliklerini artık korumadığı iddiasıyla partisinden ihraç edilmesi talebiyle karşı karşıya kalmıştı ancak şimdi genel başkan adaylığı için delegelerden destek arayışında. Kodaz, son olarak Akşener’in kendisini X platformunda engellediğini açıkladı.Meral Akşener’in, Koray Aydın ile Tolga Akalın’ın adaylıklarına tepkili olduğu ve onları da sosyal medyada engellediği aktarıldı.İYİ Parti’de kurultay için geri sayım sürecinde en dikkat çekici açıklama ise, MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından yapıldı. Bahçeli, “Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek Sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında, devamında onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim” demişti.Oysa Bahçeli’nin, Millet İttifakı’ndan ayrılmadan önce İYİ Parti’den söz ederken “İP” diyerek MHP’den ayrılanları ihanetle suçladığı belirtiliyordu.Bahçeli’nin yorumunu siyasi etik ve nezakete aykırı olarak değerlendirdiğini açıklayan Dervişoğlu, “İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Siyasi ikbalini partimizin dışındaki siyaset merkezlerinden gelecek kuvvetlere bağlayanlar iyi bilsinler ki bu çatı altında İYİ Parti'nin kendi iradesinin üzerinde bir irade yoktur. Partimizi o ya da bu siyasi partinin uydusu haline getirmeye çalışanlara karşı en doğru cevabı partinin kendisi verecektir. Birbirimizle hesaplaşmak yerine ülke ve partimize yön verecek bakış açılarını geliştirmeliyiz. Bu kurultay yeni yaraların açılması için değil, mevcut yaraları birbirimize sarılarak ve kucaklaşarak saracağız” ifadesini kullandı.İYİ Parti, Meclis’teki sandalye sayısını ise kısa sürede istifalarla kaybetmeye başladı. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti’ye geçti, bazı isimler ise bağımsız kalmayı tercih etti. Böylece İYİ Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 38’e düştü.İYİ Parti’nin, 31 Mart’taki yerel seçimlerde henüz kesinleşmeyen sonuçlar itibariyle oyu 1 milyon 735 bin 924 ile oy oranı yüzde 3,37’ye geriledi.