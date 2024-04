'Rust cinayeti'nde ilk mahkumiyet: 18 ay hapis

Savcıdan 'ciddi şiddet suçlusu' olarak belirleme talebi





Oyuncu Alec Baldwin'in rol aldığı "Rust" filmi çekimleri sırasında görüntü yönetmenini silahla vurmasına ilişkin New Mexico eyalet mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sette kullanılan silahlardan sorumlu Hannah Gutierrez-Reed 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.Gutierrez-Reed, mart ayında jüri tarafından görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümünde "kasıtsız öldürme" suçundan mahkum edilmişti ve bir aydan fazla bir süredir ceaevinde tutuluyor.Filmin başrol oyuncusu ve ortak yapımcısı Baldwin'in elindeki silah, Hutchins'e doğrulttuğu sırada ateş almış ve Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nınsa yaralanmasına sebep olmuştu."Kasıtsız öldürme" suçlamasını kabul etmeyen Baldwin'in temmuz ayında yargılanması bekleniyor.Setteki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed, savcılık tarafından açıkça yasak olduğu halde "Rust" setine farkında olmadan gerçek mühimmat getirmekle ve temel silah güvenliği protokollerine uymamakla suçlandı.İki hafta süren duruşmanın ardından jüri, kararını vermek üzere yaklaşık üç saat müzakere etti.Hutchins'in menajeri Craig Mizrahi pazartesi günkü duruşmada görüntü yönetmeninin yaratıcılığından bahsederken ve onu Hollywood'da yükselen bir yıldız olarak tanımlarken Gutierrez-Reed gözyaşlarını tutamadı.Yönetmen Souza'nın da aralarında bulunduğu arkadaşları ve ailesi, mahkemeye görüntü yönetmeninin başına gelenler için adalet aradıklarını söyledi.Savunma avukatları, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde daha fazla hapis cezası almasını önleyecek ve sicilinden suç hükmünün silinmesini sağlayacak olası bir şartlı tahliye de dahil olmak üzere cezada hafifletme talebinde bulundu.Gutierrez-Reed, "Rust" soruşturmasında delilleri kararttığı iddiasıyla yargılandığı davadan ise beraat etti. Ayrıca ateşli silahların yasak olduğu bir bara silah taşıdığı iddiasıyla ilgili ayrı bir suçlamayı da kabul etmedi.Avukatları, Gutierrez-Reed'in "nispeten genç yaşına ve ağır bir suçun ileride hayatı üzerinde yaratacağı yıkıcı etkiye" vurgu yaptı.26 yaşındaki Gutierrez-Reed'in üst düzey bir aktörle paralel olarak yargılanması nedeniyle yoğun medya ilgisinden sonsuza kadar olumsuz etkileneceğini ve bunun sonucunda endişe, korku ve depresyondan muzdarip olduğunu belirttiler.Özel savcı Kari Morrissey, sanığın "Rust" setindeki davranışlarını son derece pervasız olarak nitelendirerek, hakimi en yüksek hapis cezasını vermeye ve Gutierrez-Reed'i daha sonra ceza indirimine uygunluğunu sınırlamak için "ciddi şiddet suçlusu" olarak belirlemeye çağırdı.Morrissey pazartesi günü hakime, Gutierrez-Reed'in bir ay boyunca hapishaneden yaptığı yaklaşık 200 telefon görüşmesini incelediğini ve sanığın olanların sorumluluğunu üstleneceği ya da gerçek bir pişmanlık ifade edeceği bir an olmasını umduğunu söyledi.Morrissey sözlerini, "O an hiçbir zaman gelmedi, Gutierrez, Halyna Hutchins'in ölümündeki rolünün sorumluluğunu kabul etmeyi reddetmeye devam ediyor." şeklinde sürdürdü.