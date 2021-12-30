Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'den yeni yıl mesajı /30 Aralık 2021 23:03

Meral Akşener'den yeni yıl mesajı

2022 yılına girilmesine sayılı saatler kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı üzerinden partisi için hazırlanan bir yeni yıl videosu paylaştı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin yeni yıl videosunu paylaşarak, Adil, bereketli, çevreci ve huzurlu yarınlara uyanmak için 'İyi Bir Dilek Tut' Türkiye'm!” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti, yeni yıl için bir video hazırladı. Bir torun ile dede arasında geçen konuşmayla başlayan videoda, “Ne olacak bu memleketin hali?” diyen dede, torunundan “Gelecekte de böyle mi olacak?” sorusu alması üzerine “Her şey iyileşecek yavrum” yanıtı veriyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, videoyu “Adil, bereketli, çevreci ve huzurlu yarınlara uyanmak için ‘İyi Bir Dilek Tut’ Türkiye’m!” ifadeleriyle paylaştı.


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