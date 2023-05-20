Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama /20 Mayıs 2023 13:42

Meral Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez açıklama yaptı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranları ile seçmen sayılarına dikkat eden Akşener, "12 milyon potansiyel seçmenimiz var. Bu seçim 0-0 ile başlayan bir referandum oluyor." dedi. Meral Akşener, 2. tura kalan seçim programını da açıkladı.

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Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun potansiyel seçmeni sandığa gitmeyen artı geçersiz oy atan artı Sayın Erdoğan'a oy vermeyen seçmen Sayın Kılıçdaroğlu'na verilen oy düşüldükten sonra 12 milyon 416 bin 477 seçmenimiz var. Bu seçim, 0-0 ile başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim. 14 Mayıs’tan sonra İYİ Parti olarak neler yaptık? Millet İttifakı liderleri ile sandık güvenliği başta olmak üzere 2. tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdik ve sadece Kılıçdaroğlu’na çalışılacağı için merkezinin CHP olduğu iletişim dilinin CHP tarafından organize edildiği ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildi ve bir kampanya grubu kuruldu.

''KILIÇDAROĞLU'NUN 13. CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ İÇİN SONUNA KADAR ÇALIŞACAĞIZ''

'Kanaat önderi' dediğimiz pek çok insan üzerinde etkili olan kendi çevremizdeki pek çok insanla birebir görüşmeler gerçekleştirdim. 81 ildeki tüm teşkilatlarımız çarşamba günü akşamından itibaren saha çalışmasına başladılar. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanı seçilmesi için hepimiz elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız.

2. TUR SEÇİM PROGRAMI BELLİ OLDU

İlk turda tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştireceğim. İstanbul'da yoğun bir saha çalışması programımım olacak. Bu akşam İstanbul'a gidiyorum. Yarından itibaren programım başlıyor. Hemşehri dernekleri derin yoksulluğa dair ev toplantıları ziyaretleri yani kapı zili çalmak dahil olmak üzere mikro bazda çalışma yapacağım. 28 Mayıs'taki seçimlerde, aziz milletim sandığa gitmemiş kardeşlerim sizlere sesleniyorum aileniz dostlarınız akrabalarınızı büyük bir çaba harcayarak sandığa götürüp Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verdireceksiniz. Ya 'Ne mutlu Türk'üm diyene' demekten rahatsız olanları ya da 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' diye and içenleri seçeceksiniz.''
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