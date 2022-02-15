Meriç’ten geçen mülteci grubundan yardım çığlığı

Türkiye’deki baskılardan kaçarak Meriç’i geçen bir grup Türk vatandaşı sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulundu. Grupta biri bebek 2 çocuk ile 3 kadın da bulunuyor.







Yunan Polisi tarafından gözaltına alınan grup, Türkiye’ye zorla geri itilmekten korkuyor.





Sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoda kadın ve çocukların, “Dün geceden beri dışarıdayız, sokaktayız. Lütfen bize yardım edin. Donmak üzereyiz” sözleriyle son durumlarını anlattılar.





Grubun yayınladığı diğer videoda ise bir kadın, “Biz şu an Meriç Nehri’ni geçtik. Yunanistan sınırındayız. İki çocuk ve 3 bayanız. Bilginize yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Geçtiğimiz haftalarda Edirne’nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından elbiseleri soyularak geri itilen göçmenlerden 19’u donarak hayatını kaybedetmişti.