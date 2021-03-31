Merkez Bankası'ndaki Naci Ağbal operasyonunda 'Albayrak' iddiası

Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle aniden alınmasının arka planını yazdı. Ankara'dan altı farklı kaynağa dayandırılan haberde, Ağbal'ın Berat Albayrak'ın maliye bakanlığı döneminde döviz rezervlerinden harcanan 'yaklaşık 130 milyar doların peşine düştüğü', bu konudaki sorgulamasının devam etmesi halinde bir soruşturma ihtimalinin doğduğunu öne sürdü.





Haberde ayrıca, Ağbal'ın son faiz artırımı konusunda Beştepe'ye bilgi verdiği ama herhangi bir geri dönüş almadığı, görevden alınma kararını da son anda öğrendiği iddia edildi. Bir kaynak, Ağbal'ın faiz artırma kararını Erdoğan açısından 'bardağı taşıran damla' olarak niteledi.





Reuters'ın üst düzey hükümet görevlilerine ve Merkez Bankası yetkililerine dayandırdığı haberindeki iddialar şöyle: Ajansa konuşan iki kaynak, Ağbal'ın 19 Mart cuma günü Merkez Bankası'nda geç saatlere kadar çalışmakta olduğunu, görevden alınmasına saatler kala hâlâ orada olduğunu söyledi.





CUMHURBAŞKANLIĞI NACİ AĞBAL'DAN RAHATSIZDI

Kaynaklar, 'Ağbal'ın hızlı yükselişinin ve düşüşünün', hem ekonomi vizyonundaki farklı görüşlerinden, hem de 'Erdoğan'ın damadı ve eski maliye bakanı Berat Albayrak'a karşı bir tehdit yöneltebileceği algısından kaynaklandığını' savundu. Ajansa isim vermeden konuşan üç kaynağa göre, Ağbal'ın, Albayrak döneminde 2019'dan bu yana TL'nin değerini yüksek tutmak için yaklaşık 130 milyar dolar harcanması yönündeki maliyetli politikayı gözden geçirme kararı alması 'Erdoğan'ı rahatsız etti'. Bir kaynak, "Bu konuda rahatsızlık var mıydı? Evet vardı. Cumhurbaşkanlığı sarayında öne çıkan konulardan biri bu oldu" dedi.





Döviz rezervlerinden satış konusunda doğrudan bilgi sahibi olduğu belirtilen bir diğer kaynak ise "Ağbal'ın bankada kalmaya devam etmesi halinde konunun dışarıdan bir soruşturma seviyesine gelebileceğini" söyledi.





Haberde, "Bu potansiyel olarak hassas olan gözden geçirme haberi, Erdoğan'ın kulağına, Albayrak için halk desteğini hareketlendirdiği ve damadının hükümete geri dönebileceğine dair spekülasyonların yapıldığı bir zamanda gitti" denildi. Kaynaklardan biri, Ağbal'ın üzerine 'ilk gölgenin' 24 Şubat günü, Merkez Bankası'nın rezerv zorunluluğunda rutin bir düzenleme yapmasının ardından düştüğünü, Erdoğan'ın bunu gizli bir faiz artırımı olarak gördüğünü öne sürdü. Haberde, Erdoğan'ın aynı gün partisiyle yapılan bir toplantıda, döviz rezervlerinin Albayrak'ın gözetimi altında azaltıldığını söylediğine dikkat çekildi.





AĞBAL FAİZ ARTIRIMI İÇİN BİLGİLENDİRDİ

Merkez Bankası'na yakın bir kaynak ise "Ağbal, işinin önceki döviz rezervi harcama politikasının gölgesinde kalmasından memnun değildi" dedi. Haberdeki bir diğer iddia da, Ağbal'ın faizleri yüzde 19'a çıkarma kararıyla ilgili. Bugüne dek, bu faiz artırımının Ağbal'ın görevden alınmasını tetiklemiş olabileceği öne sürülüyordu. Merkez Bankası operasyonları hakkında doğrudan bilgi sahibi olan iki kaynak ise Reuters'a yaptıkları açıklamada, Ağbal'ın bu politika değişikliği konusunda normalde yaptığı gibi Erdoğan'ın ofisini bilgilendirdiğini söyledi. Kaynaklar, cumhurbaşkanlığı ofisinden herhangi bir yanıt gelmediğini belirtti. Biri, "Olumsuz bir geri dönüş olmadı. Görevden alma kararı herkesi gerçekten şaşırttı" dedi.





Reuters, Ağbal'ın görevden alındığını son anda öğrendiğini de iddia etti. Bir kaynak, cumhurbaşkanlığı sarayının Ağbal'ı bu karar konusunda 19 Mart cuma günü çok geç saatte bilgilendirdiğini öne sürdü.