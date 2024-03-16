Merkez Bankasının dolar açıklaması işleri değiştirdi: Ay sonu ne kadar olacak?

Artan talep ve enflasyon endişesi sonrası dolar/TL kuru, 32 TL seviyesini aşarak bu rakamın üzerinde fiyatlanmaya başladı.



TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR



Dolar kurunun yüksek seyri ve enflasyon TL'nin negatif getirisine yol açarken, TL, Ocak ayında yüzde 2.7, şubatta yüzde 2.9 değer kaybı yaşadı. TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı ise yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti.



MEHMET ŞİMŞEK'TEN DOLAR KURU DEĞERLENDİRMESİ



Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından İngilizce paylaşım yaparak, enflasyonu işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadelere yer verdi:



"Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak değerlendirilmelidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz."



MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR KURU TAHMİNİ



Rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı.



Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.



12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ YÜKSELDİ



Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.



1 DOLAR AY SONU NE KADAR OLACAK?



Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 1 doların ay sonu 32,63 TL olması bekleniyor.



"TCMB YÖNETİMİNİN DUYMAK İSTEDİKLERİ Mİ?"



Dolar kurunun ay sonu 32,63 TL olarak açıklanmasını değerlendiren ekonomist Mustafa Sönmez, "TCMB, 70 finansçı, iş insanına sordu, bakın ne tahmin etmişler: Mart TÜFE yüzde 3,4. Dolar ay sonu 32,6 TL. Politika faizinde ise 3 aya kadar değişiklik yok, yüzde 45. Katılımcılardan çok, TCMB yönetiminin duymak istedikleri mi?" diye sordu.