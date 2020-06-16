Samanyolu Haber /Gündem / Metrobüs ve tramvay duraklarında koronavirüs riski /16 Haziran 2020 23:03

Metrobüs ve tramvay duraklarında koronavirüs riski

İstanbul'daki bazı metrobüs ve tramvay duraklarında yaşanan yoğunluğun koronavirüsün bulaşma riskini artırabileceği ifade ediliyor.

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İstanbul Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Duraklardaki yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Koronavirüs salgını sürecinde özellikle iş çıkış saatinde bazı metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde Cevizlibağ metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs ve tramvay durağında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kabataş-Cevizlibağ tramvay hattında ise araçların içinde kalabalık oluştu.
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