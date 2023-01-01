MetroPOLL'e göre 2022'de AKP ve MHP'nin oyu arttı, CHP ve İYİ Parti'nin düştü

Erken seçim tartışmaları devam ederken yılın son anket sonuçları da MetroPOLL araştırma şirketi tarafından paylaşıldı. Şirketin açıkladığını sonuçlarla birlikte partilerin bir yıllık oy oranları da ortaya çıktı.





AKP ÇIKTI, CHP DÜŞTÜ

Araştırma sonuçlarına göre ocak ayına yüzde 34 oranında oyla başlayan AK Parti yılı 36,9'luk oy oranıyla bitirdi.





Yılın ilk araştırmasında yüzde 28,4 oy olan CHP ise yılın son anketinde yüzde 24,7'de kaldı.







İYİ PARTİ'DE DE DÜŞÜŞ VAR

Oylarını ciddi oranda artırması ile gündem olan İYİ Parti'de ise ibre tersine döndü. Ocak ayına 13,3'lük bir performansla başlayan partinin yıl sonunda alığı oy oranı yüzde 12,5 oldu.





Ocak ayı anketinde yüzde 11,6 oy alan HDP ise aralık ayı araştırmasında 11,2'de kaldı.







Metropoll'e göre MHP oylarını artıran partiler arasında yer alıyor. Buna göre ocakta 5,9'da gözüken MHP, yılı 7,3 ile bitirdi.











2 PARTİ OYLARINI CİDDİ ŞEKİLDE ARTIRDI



Ocak ayı anketinde 2,6 bandında gözüken DEVA Partisi ise yıl sonu listesinde kendine yer bulamadı.







Yılın ilk araştırmasında listede yer almayan Zafer Partisi'nin yıl sonu performansı ise yüzde 2 oldu.







Ocak ayı araştırmalarında listede olmayan Yeniden Refah Partisi de yüzde 1,3'le son listede kendine yer buldu.







İşte MetroPOLL araştırmanın ocak ve aralık ayı anketleri…





















