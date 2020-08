Gazeteci Mevlüt Öztaş'ın durumu ağırlaşıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Olağanüstü Hâl (OHÂL) döneminde kapattığı Cihan Haber Ajansı’nın Uşak muhabiri Mevlüt Öztaş, 2018’den beri tutuklu bulunduğu cezaevinden 23 Haziran’da tahliye olmuştu.





Pankreas kanseri teşhisi konulmasına rağmen son ana cezaevinde tutulan Öztaş, sosyal medyada başlatılan kampanyanın etkisi ile "cezaevinde kalamaz" raporunun akabinde tahliye olabilmişti.





SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR





Ancak Mevlüt Öztaş’ın kızı Büşra Öztaş, babasının durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.





Şahsi Twitter hesabında babasının sağlık durumuna dair bilgileri paylaşan Büşra Öztaş, “Derdi olan çok fazla insan olduğundan yazmak istememiştim, fakat kimin duasının kabul olacağı belli olmaz düşüncesi ile duyurmaya karar verdim." dedi.





Öztaş şunları aktardı: "Tedaviye başlarken 4 kürlük kemoterapi planlanmıştı bu aşamayı tamamladık. İlk kemoterapide olumlu cevap alınması beklenirken maalesef yol kat edememişiz, doktorlar duyduğumda hazmetmesi zor şeyler söylediler. Şu aşama için ameliyat da mümkün değil tümörün bulunduğu yer itibarıyla.”





Gazeteci Mevlüt Öztaş hakkında tek delil olmadığı hâlde terör örgütü üyesi olmakla suçlandı. Kanser hastalığına yakalandığı hâlde 4 yıla yakın bir süre cezaevinde tutuldu.

“MAALESEF KANSER DİĞER ORGANLARA YAYILMIŞ”





Babasının hastalığının dördüncü safhada olduğunu öğrendiğini kaydeden Öztaş, “Babam hastalığının 4. safhada olduğunu bilmiyordu, doktorları da tembihlemiştik, fakat kontrolümüz dışında babam hastalığın boyutunu öğrenmiş maalesef. Duyduğunda büyük üzüntü yaşadı, fazlasıyla morale ihtiyacı var.” dedi.





Danıştıkları bir doktorun babasıyla ilgili açıklamalarına yer veren Büşra Öztaş şöyle devam etti: “Büşra hanım, bütün belgeleri inceledim, tam tanısı large cell neuroendocrine carcinoma of the ampulla of vater. Bu hastalık ince bağırsaktan başlayıp karaciğer ve karın içi lenf bezlerine yayılmış.





Ne yazık ki tamamıyla ortadan kaldırılması mümkün olmayan bir hastalık ve hayat beklentisi düşük agresif bir hastalık. İlk aldığı tedavi çok büyük ihtimalle carboplatin + etoposide, fakat dediğiniz gibi hastalık ilerlemiş.





İkinci planlanan tedavi irinotecan ve çok mükemmel bir tedavi değil ne yazık ki. Eğer mümkünse tümör dokusu üzerinde microsatellite instability (MSI) ve PDL1 testleri yapılmasını tavsiye ederim.”





“DUALARINIZA FAZLASIYLA İHTİYACIMIZ VAR”





Kronos'un haberine göre babası için dua talebinde bulunan Büşra Öztaş, “Eğer tanıdığınız onkolojistler varsa ve benimle irtibata geçirebilirseniz farklı görüş ve tavsiyeleri almak istiyorum. Çünkü kafam fazlasıyla karışık ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.





Öztaş şunları dile getirdi: "Allah’tan ümit kesilmez ve ben şükür ümitsiz değilim. Dualarınıza fazlasıyla ihtiyacımız var, vakit ayırıp babama da dualarınızda yer verirseniz memnun olurum. Rabbim babam dahil olmak üzere tüm hastalara acil şifalar versin.”