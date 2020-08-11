'Hastanede kalması gereken hastalar eve gönderiliyor, sağlıkçılar tükeniyor'

Hekimler, beş kentte de hastanelerin doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirtirken, vakaların 1 Haziran öncesine göre kontrol edilemez bir noktaya geldiğini dile getirdiler.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte özellikle Diyarbakır, Mardin, Van, Urfa, Antep, Batman'da Covid-19 teşhisi konulan hastalar, servislerde yer bulamıyor. Hastaneler tam kapasite çalışıyor ve yeni hasta yatışı yapılamıyor. Hastalar ya ilaç tedavisi önerilerek evlerine gönderiliyor ya da başka illere sevk ediliyor.

DTO: BÖLGEDEKİ TÜM İLLERDE ARTIŞ VAR

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan: “Resmi rakamlara ulaşmıyoruz ama bölgede bütün illerde artış var. Hastaneler tam kapasite çalıyor. Hastanelerde sirkülasyon var. Hastaneler dolu olduğu için evlere gönderiliyor.





6 Ağustos itibariyle 346 hasta sağlık çalışanımız vardı ama bugün bu sayı 361 oldu. Dört gün önceye göre sayı hızla artıyor. 23 Mayıs’ta yaptığımız tespitlerimizde enfekte sağlık çalışanı sayısı 95’ti ancak iki ayda iki buçuk katı artış oldu.”





‘NORMALLEŞME YANLIŞ AKTARILDI’





“1 Haziran öncesinde halkta bir duyarlılık, bir bilinç oluşmuştu. Fakat normalleşme yanlış aktarıldı ve yanlış anlaşıldı. Durum artık bireysel önlemlerle önüne geçilemez halde. Semptom göstermeyenlere test yapılmıyor, bu kişileri ancak test ile tespit edebiliriz. Bu nedenle yaygın test yapılmalı.”





‘BU KADAR HASTA KAYBI SAĞLIKÇILARI YORUYOR’





“Pandemi ile mücadele etmek sadece tedavi etmek değil, öncelikle önlemektir. Test, filyasyon ve birinci basamak güçlendirilmeli. Sağlık çalışanları çok yoruldu. Rakamlar, sayılar ruhsuzdur ama her bir sayı bir can demek bizim için. Bu kadar hasta kaybı sağlık çalışanlarını tüketiyor.”





ATO: ANTEP’TE 29 BİNE YAKIN TEMASLI VAR





Antep Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş: “Sahada çalışan arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Antep'te günlük vaka sayısı 300-350'yi buluyor. Yatan hasta sayısının ise dört gün önce 1500'e yakın olduğunu öğrendik. Hastanelerin pandemi servisleri ve yoğun bakımlar tam dolu.”





“Taburcu edilen hastaların yerine hasta yapışı yapılıyor. Hastaneye yatışı yapılamayan hastalar ise eve gönderiliyor. Antep'te 20 bine yakın ise hasta temaslı takibi var. Temaslıların bile takibi zor oluyorken eve gönderilen hastaların takibi nasıl olacak, bilmiyoruz.”





‘PANDEMİ SÜRECİNDEKİ TÜKENMİŞLİĞİ MESLEK HAYATIM BOYUNCA YAŞAMADIM’





“Beşinci aya girdik ve sağlık çalışanları yoruldu, hem filyasyona giden ekipler, hem de hastanelerdeki sağlık çalışanları çok yoruldu, bir tükenmişlik hali var. 20 yıllık hekimim, pandemi sürecindeki bu tükenmişliği meslek hayatım boyunca hiç görmedim.”





MTO: KENTTE 1 HAZİRAN ÖNCESİNE GÖRE 20 KAT ARTIŞ VAR





Mardin Tabip Odası Başkanı Volkan Binbaş: “1 Haziran'da kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte vakalar çok ciddi şekilde arttı, neredeyse Haziran öncesine göre 20 kat bir artış söz konusu. Şu an toplam vaka sayımız 5 bini geçti. Mardin ve ilçelerdeki hastanelerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Hastaneye yatışı yapılması gereken hastalar, doluluk nedeniyle yatırılmıyor.”





‘HASTALAR EVLERE GÖNDERİLİYOR’





“Covid'li hastalara beş günlük ilaç tedavisi verilerek evlere gönderiliyor ve evlerde Aile Hekimleri tarafından takip edilmesi isteniyor. Aile hekimlerine her gün PCR testi pozitif çıkan ve evde takibi yapılması istenen ne az 10 hasta düşüyor. Sahadan arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre ölen kişi sayısında da ciddi bir artış var.”





‘ENFEKTE SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 300'LERE ULAŞTI’





“Denetim yok, salgın katlanarak artıyor. Sonbahar geliyor, mevsimsel hastalıklarla beraber önlenemez bir noktaya gelecek. Bir an önce sıkı tedbirler alınmalı. Ayrıca salgındaki artış sağlık çalışanlarının da doğrudan etkilenmesine neden oluyor. Sağlık çalışanlarına test yapılmıyor.





Testi pozitif çıkan sağlık çalışanları 14-15 günlük süreyi tamamlamadan yeniden çalıştırılıyor. Şikayet yoksa test yapılmıyor. Mardin'de şu an ciddi bir kargaşa hakim, detaylı veri yok ama testi pozitif olan sağlık çalışanlarının sayısı da 300'lere ulaştı.”