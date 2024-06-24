Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de PKK şoku: Parti yöneticisi apar topar istifa etti /24 Haziran 2024 16:46

MHP'de PKK şoku: Parti yöneticisi apar topar istifa etti

PKK üyeleriyle göçmen kaçakçılığı yapmaktan tutuklanan Tunahan Adıgüzel'in babası, MHP İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Güven Adıgüzel partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel'in PKK üyeleriyle birlikte göçmen kaçırmaktan yakalandığı ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın köşe yazısında ayrıntılarını anlattığı skandalın ardından Adıgüzel, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Partim MHP’nin zarar görmemesi adına üzülerek istifa ettiğimi kamuoyuna duyururum. Saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

MHP'li isim, istifa açıklamasında ayrıca "Terör örgütü PKK’nın beni hedef alarak tehdit etmesi nezdimde, abesle iştigal bir durumdur! Asıl üzücü olan çocuklarımın üzerinden benim ve partim olan MHP’nin hedef alınması. Bu vesileyle üzgünüğümü beyan ediyorum. Saygı ve hürmetlerimle…" dedi.

NE OLMUŞTU?
Konuyu gündeme taşına İsmail Saymaz, Sözcü'deki köşesinde olayı şöyle anlatmıştı:

“Çanakkale’de, 28 Mayıs’ta bir uyuşturucu ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ayvacık’taki Kumbağlar Limanı’nda Yunanistan bayraklı ‘Nefeli’ adlı sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen dördü Türk, ikisi Yunan, altı kişi gözaltına alındı. Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca yurt dışına kaçmaya çalışan, kasten öldürme, yaralama, PKK üyeliği ve uyuşturucu kullanma suçundan aranan 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden Tunahan Adıgüzel ve Atakan Görevin’in kaçakçılıkta kullandıkları iki araca el kondu. Adıgüzel’in üzerinden 2500 dolar, 2500 Euro ve 200 TL çıktı. Adıgüzel ve Görevin de dahil dört Türk ve iki Yunan göçmen kaçakçılığından, teknede yakalananlardan biri PKK üyeliğinden, diğeri uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı. Bir İranlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edildi."

 
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