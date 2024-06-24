Samanyolu Haber /Dünya / Moskova Kırım saldırısından ABD’yi sorumlu tuttu: ABD Elçisi bakanlığa çağrıldı /24 Haziran 2024 16:31

Moskova Kırım saldırısından ABD’yi sorumlu tuttu: ABD Elçisi bakanlığa çağrıldı

ATACMS füzeleriyle Kırım’ın Sivastopol şehrine saldırı düzenlenmesi Moskova Washington hattını gerdi. ABD Elçisi bakanlığa çağrıldı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kırım’a ATACMS füzeleriye saldırı yapılmasına Rusya’dan sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

23 Haziran’da Sevastopol, küme savaş başlıkları ile donatılmış beş Amerikan ATACMS füzesi tarafından saldırıya uğradı.

Rus hava savunması füze saldırısını püskürtürken dört füzeyi durdurmayı başardı ancak beşinci füzenin parçalanmasıyla savaş başlıkları Sevastopol sahilinde patladı.

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 4 sivil vatandaş hayatını kaybederken 153 kişi de çeşitli seviyelerde yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Amerikan ATACMS füzelerinin Amerikan askeri uzmanları ve ABD uyduları kullanılarak fırlatıldığını, Kiev yönetiminin bu araçlar olmadan bu saldırıları yapamayacağını açıkladı. Saldırıdan ABD’yi sorumlu tuttu.

ABD büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisine Sivastopol saldırısına karşı misilleme sözü verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sivastopol'a düzenlenen füze saldırısıyla ilgili olarak ABD Büyükelçisi Lynn Tracy'yi Bakanlığa çağırdı. Kendisine Washington'un eylemlerinin cezasız kalmayacağı söylendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın belirttiği gibi, ABD "Kırım'daki terör saldırısında Kiev rejimiyle eşit sorumluluk taşıyor.” Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, ABD'nin Kiev'in Rusya topraklarına yönelik saldırılarını teşvik etmesi nedeniyle misilleme tedbirleri alacağını vurguladı.
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