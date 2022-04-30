Samanyolu Haber /Politika / Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı /30 Nisan 2022 13:59

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in iftar programına katılmamasına tepki gösterdi. İpek, "Burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz" dedi.

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek’in ve AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın da katıldığı iftar programında dikkat çeken bir diyalog kameralara yansıdı.

Seçim hazırlıkları kapsamında düzenlenen Karadeniz turunda, AKP Ordu teşkilatından birçok ismin katıldığı iftar programı basına kapalı gerçekleşti. İftara, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in katılmaması ise dikkat çekti.

“BURADA OLMAMASI BÜYÜK BİR DANGALAKLIK”

Öte yandan, Haluk İpek’in, Hilmi Güler’in iftara katılmaması üzerine söylediği sözler kameranın kayıt aldığı sırada mikrofona yakalandı.

Gerçek Gündem’in ulaştığı videoda, İpek’in yanında bulunan AKP’li vekil Taşcı’ya, “Büyükşehir belediye başkanımızın burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz” dediği duyuldu. Taşcı’nın da “Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor” diye yanıt verdiği kameralara yansıdı.

Bununla birlikte iddialara göre, AKP’lilerin katıldığı iftar programına
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in davet edilmedi.

METİNER'DEN TEPKİ: YAZIK

Eski AKP’li vekil Mehmet Metiner, AKP’li İpek’in sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Metiner, “Hiç yakışıyor mu bu tarz konuşmalar, bu tarz bir üslup, bu tip dedikodular, bu tür kıskançlıklar, bu türden siyasi ayak oyunları, bu denli büyüklenmeler, arkadan atıp tutmalar? Yazık! AK Partimiz adına, AK Partimize aşkla gönül verenler adına çok yazık” ifadelerini kullandı.
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