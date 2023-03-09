8 isim sahada olacak





Millet İttifakı, kampanya sürecini Kılıçdaroğlu, 5 parti lideri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yani 8 koldan yürütecek. Tüm isimler aktif sahada görev alacak. Kampanya sürecinde 19 Mart'taki tanıtım toplantısı ve son mitingin tüm liderlerin katılımı ile olacak. Son mitingin ise geleneksel olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul olması bekleniyor.

2 ana hedef var



