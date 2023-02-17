Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler öncesi cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarını yapan Millet İttifakı, aday belirlenme sürecini ertelerken Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde deprem gündemi ile toplanacak.





Son olarak 30 Ocak'ta Ortak Mutabakat Metni'ni açıklayan ve 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayını görüşmek üzere bir araya gelmeyi hedefleyen Millet İttifakı, 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından aday belirleme sürecini de askıya aldı. Toplantıda adaylığa dair bir gündemin olmayacağı ifade edildi.





Seçim erteleme konuşulacak

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı liderleri, AKP Kurucular Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın gündeme taşıdığı ancak AKP tarafından sahiplenilmeyen seçimlerin ertelenmesine dair tartışmayı da değerlendirecek. Altı lider yaptıkları farklı açıklamalarda seçim ertelenmesinin anayasaya aykırı olduğuna vurgu yapmıştı. Toplantıdan sonra yapılacak açıklamada da bu konuda ortak bir mesajın verilmesi bekleniyor.





Sahadaki durum değerlendirilecek

Altı muhalefet partisinin lideri deprem gündemli toplantıda bölgeye yaptıkları ziyaretlerdeki gözlemleri ile hem belediye başkanlıklarından alınan bilgiler hem de il ve ilçe başkanlıklarından gelen bilgilere göre sahadaki durumu değerlendirecek. 11 ilde 13,5 milyona yakın vatandaşı direkt etkileyen depremin ardından hükümetin attığı adımlar ve açıklamalar da altı liderin gündeminde olacak. Toplantı öncesi liderlere ön bilgilendirme raporları hazırlandı. Raporlarda genel olarak iktidarın afet sürecini yönetemediği, yetersiz kaldığı değerlendirmeleri yer alıyor.





Depremin gerçekleşmesinin ardından ilk 48 saat içinde yaşanan koordinasyonsuzluk nedeniyle ortaya çıkan sorunlara altı liderin yapacağı yazılı açıklamada yer vermesi bekleniyor.



