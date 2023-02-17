Fethullah Gülen Hocaefendi'nin deprem anında muhasebesi

Fethullah Gülen Hocaefendi, 10 Haziran 1990 tarihinde İstanbul Sarıyer mevkinde (açık alanda) “Kurban Himmeti Konuşması” yapmıştı.







Sohbetin ortasında İstanbul'da da hissedilen hafif şiddette bir deprem olmuştu. Bu depremin olduğu anda Hocaefendi, ani bir refleksle “Allah ülkemizi muhafaza buyursun. Allah’ım mü’minleri muhafaza buyur. Gereği gibi hizmet edemedik. Paratoner olamadık. Hakkıyla hizmet etseydik belaları savan paratoner olabilirdik” şeklinde ifadeler kullanmıştı.







Bu konuşma sosyal medya'da yeniden gündem oldu.





İşte Hocaefendi'nin konuşmasının tam metni:





La havle ve la kuvvete illa billah. Allah ülkemizi muhafaza buyursun. Allah ülkemizi muhafaza buyursun. Allahım müminleri muhafaza buyur. Gereği gibi hizmet edemedik, paratoner olamadık. Hakkıyla hizmet etseydik, irşad etseydik, belaları savan paratoner olacaktık. Ama niyetimiz paratoner gibidir. Sonuna kadar kararlıyız; hizmet etmeyi düşünüyoruz.





Müesseselerimizi, hizmet niyetini taşıyan insanımızı, mümin aileleri, mümin çoluk çocuğu, mümin yuvaları, mümin olmaya namzet yuvaları, hatta Sana ibadet etmelerini umduğumuz kimseleri, hatta elli sene sonra Sana ibadet etmelerini umduğumuz kimseleri maddi manevi felaketlerden muhafaza buyur Allahım.





“Sadaka belaları def eder ve ömrü artırır” demişler. Siz o duygularla geldiniz. Allah belaları sadakatinizle, sadakalarınızla, kurbanlarınızla def ve ref eylesin. Ve ben teklif edeceğim; küçük çapta dahi olsa buradan ayrılırken aranızda bir sadaka toplayın ve bunu güvendiğiniz arkadaşlara verin, muhtaç ve fakir talebelere dağıtsınlar. Allah da başımızın üzerinde dönen belaları def ve ref eylesin.





Zelzele şiddetli oldu gibi. Açıkta bu kadar olunca, demek şiddetliydi. Allah muhafaza buyursun. Tabi ben sizin adınıza öyle düşünemem de; demek ki o belaların def ve ref’ine vesile olabilecek görünümü sergileyip ortaya koyamadık. Belki de eğer sizin içinizde kayda değer bir yerim olsaydı şöyle deyip çıkacaktım; “Müslümanlığa gölge ettim, sizi inkisara uğrattım, benim yüzümden oldu” diyecektim; ama bu bile bir payedir.





SOHBETİN TAMAMI







