Millet İttifakı için kritik iddia: 'Ya Akşener ya da Davutoğlu'nun geri adım atması gerek'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birlikte çalıştığı altılı masaya dair edindiği kulis bilgilerini paylaştı.







'Geçiş Sürecinin Yol Haritası'nın 30 Ocak'ta 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'yle birlikte açıklanmasının beklendiğini, ancak sonradan 13 Şubat'a ötelendiğini dile getiren Saymaz, şöyle devam etti:





"Çünkü İYİ Parti lideri Akşener, hem metne, hem de metnin Davutoğlu ve Ali Babacan tarafından yorumlanış şeklinde itiraz ediyor.





'Altılı Masa’nın 1 No’lu Kararnamesi' denilen bu metinde altı liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olması ve kendi aralarında bir cumhurbaşkanlığı kabinesi kurması öneriliyor. Bu kabinenin altında bakanlar kurulu yer alıyor. Ayrıca her partiye bir bakan ve oyu oranında ikinci ve üçüncü bakanlık veriliyor. Cumhurbaşkanı yetkileri, yardımcıları ve kabine arasında pay ediliyor.





İYİ Partililer bu yol haritasını 'Türkiye’yi cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden cumhurbaşkanı yardımcılığı hükümeti sistemine geçirmek' diye eleştiriyor.





Akşener, geçen hafta İsmail Tatlıoğlu, Metin Ergun, Şenol Sunat, Bahadır Erdem ve Ümit Özlale’yi itirazlarını aktarmak üzere liderlere gönderdi.





İYİ Partililer bu görüşmelerde, hazırladıkları metni liderlere sundu. Metinde, altı cumhurbaşkanı yardımcısının bulunmasına, liderlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması zorunluluğuna itiraz ediliyor. Dileyen kimi liderlerin milletvekili olabileceği belirtiliyor. Akşener, Karamollaoğlu ve Uysal, bu öneriyi destekliyor.





'İKİSİNDEN BİRİNİN GERİ ADIM ATMASI GEREKİYOR'

Metinde ayrıca, bakanlar kurulu üzerinde cumhurbaşkanı kabinesi kurma önerisinin Anayasa’ya aykırılık oluşturacağı, halkın gözünde çok başlılık görüntüsü yaratacağı ifade ediliyor. Bunun yerine liderlerden oluşan Danışma Kurulu öneriliyor. Cumhurbaşkanının kritik konularda kurula danışması tavsiye ediliyor. Bakanlıkların paylaşımı için de seçim sonucuna bakmak gerektiği vurgulanıyor.





Millet İttifakı, 'Geçiş Sürecinin Yol Haritası'nda uzlaşabilir mi? Uzlaşabilir. Ancak bunun için ya Akşener'in… Ya da Davutoğlu’nun geri adım atması gerekiyor."