Milyonlarca emekliyi üzen haber! Maaş toplantısı iptal, son karar Erdoğan'ın

En düşük emekli aylığı alanların maaşlarına 2 bin lira civarında artış yapılacağına yönelik çalışmaların tamamlandığı ve karar aşamasında olunduğu iddia edildi. Milyonlarca emekli de kararın ne zaman açıklanacağına odaklandı.





Toplantının Şimşek’in il dışında olduğu bir tarihte yapılması ise zam konusunda isteksiz olan Şimşek’in bu konuda sorumluluk almadığı şeklinde yorumlandı.





Emekli zammı bu toplantı sonrasında netleşecek. Saray’da yapılacak toplantıda konuya ilişkin etki analizlerinin değerlendirilmesi ile zammın yüzdelik bazda kaç olacağı belli olacak. Üstünde durulan rakamın yüzde 20 ila yüzde 25 arasında olacağı ifade edildi. Yüzde 20 artış olması halinde en düşük emekli aylığı 12 bin TL, yüzde 25’lik artışta ise 12 bin 500 TL olacak.





BirGün'de yer alan habere göre milyonlarca emekli aylıklarına yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşen zam oranlarına göre emekliye yüzde 24,73 zam yapılacak.Ancak bu orana göre kök maaşı 8 bin ve altında olan emekliler hiç zam alamayacak. Oluşan tepki üzerine 10 bin lira olan en düşük emekli aylığının artırılması yönünde çalışmalara başlandı.Dün kapalı grup toplantısının ardından Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylıklarının artırılması için ilgili bakanlıkların çalıştığını bildirdi. Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve kendisinin katılımıyla, önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacaklarını ve düzenlemenin çerçevesinin belirleneceğini ifade etti. Daha sonra toplantının bugün saat 15.00’te gerçekleştirileceği servis edildi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte JPMorgan tarafından İstanbul'da düzenlenen yatırımcı toplantısına katılacağı için bugün Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıya katılamayacağı öğrenildi. Saray’da yapılacak toplantının ise kamuya alınacak personelle ilgili olacağı iddia edildi.İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Güler'in katılacağı toplantıda; emekli zammının yüzdelik bazdaki oranı ve kaç kişinin bundan yararlanacağı belli olacak. En düşük emekli aylığında yüzde 20'lik bir artışa gidilmesi halinde 1 milyon 610 bin emekli, yüzde 30 olması halinde ise 3 milyon 890 bin emeklinin yararlanması bekleniyor.Emekli maaşlarında değişiklik içeren düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak sunumdan sonra kesinleşeceği ve Meclis gündemine bu gelişmeden sonra alınacağı öğrenildi.Meclis’in Öğretmenlik Meslek Kanunu, sokak hayvanları ile ilgili düzenleme, tasarruf önlemlerine ilişkin yasa teklifi, 9. Yargı Paketi ve Vergi Paketi’nin görüşmelerinden sonra tatile girmesi bekleniyor.Emekli aylıklarına ilişkin düzenlemenin ise Vergi Paketi’yle getirilmesi ve Meclis’i 10 Ağustos'a kadar çalıştırabilecekleri de iddialar arasında.