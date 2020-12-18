Mobilya ve elektronikte taksit sayısına sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Deneteme Kurumu (BDDK); basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi.





Fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında 6 aydan 4 aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında 18 aydan 12 aya indirilmesine karar verildi.





ÖNCE TAKSİT SAYISINI ARTIRDI, ŞİMDİ AZALTTI





BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının; nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya, nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya, taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine karar verilmiştir. " ifadesi kullanıldı.





BDDK mayıs ayında kredi kartı ile alışverişlerde taksit sayısını artırmıştı.