Modi: Bombalar, füzeler ve tüfekler barışı sağlayamaz

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da çözüm konusunu yapıcı bir şekilde tartıştıklarını ve tartışma sonucunda yeni fikirlerin doğduğu söylendi.

Görüşmede Hintli Başbakan, Hindistan'ın Ukrayna'da barışın tesisi için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi. Modi, “Arkadaşınız olarak size her zaman yeni nesillerin parlak bir geleceği için barışın şart olduğunu söyledim, bu yüzden savaşın çözüm olmadığına inanıyoruz. Bombalar, füzeler ve tüfekler barışı sağlayamaz, bu nedenle diyaloğa odaklanıyoruz ve diyalog gerekli” dedi.İlk gün Vladimir Putin ile yapılan gayrı resmi görüşmeyi hatırlatan Hindistan Başbakanı, görüşme sırasında "barışın mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi konusunda anlaştıklarını" söyledi. Narendra Modi'ye göre, "İnsanlığa inanan herkes, insanlar öldüğünde, özellikle de masum çocuklar öldüğünde acı hisseder."Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Modi'nin Ukrayna krizinin çözümünde arabulucu olmayı teklif etmediğini, yalnızca Putin ile görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti. Peskov, "Herkes barışı tartışıyor, herkes barışın destekçisi, biz de güvenliğin yanında barışın da destekçisiyiz, dolayısıyla herkes fikir alışverişinde bulunuyor" diye ekledi.Liderlerin gündemdeki tüm konuları tartışıp tartışmadıkları sorulduğunda Kremlin sözcüsü, Modi ve Putin'in "tüm gündemi kapsamlı bir şekilde incelediğini" söyledi. "Görüşme neredeyse iki buçuk saat sürdü, dar bir çerçevede planlanan görüşmeler oldukça geniş bir heyetin katılmasından dolayı genişletilmiş format gibi oldu" dedi.