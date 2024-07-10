Tokyo’nun NATO yakınlaşması Moskova’yı tedirgin etti

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Moskova'nın Tokyo'dan NATO ile yakınlaşmaya ilişkin tüm sinyalleri dikkate aldığını belirtti. Japonya’nın NATO’ya yakınlaşma eğilimi, pratik eylemlere dönüşürse Moskova, askeri-teknik önlemlerle karşılık verebileceğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Kuzey Atlantik İttifakı NATO ve ortaklarıyla işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığı hakkındaki açıklamasına tepki gösteren Rus diplomat Rudenko, "Tüm bunları, tüm bu açıklamaları dikkate alacağız ve askeri-teknik olanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda bir dizi önlem alacağız" dedi.Fumio Kishida, 10 ve 11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesinde Hint-Pasifik bölgesindeki durumu ve ittifakla işbirliğini tartışmayı planlıyor.Japonya başbakanına göre Rusya ile Kuzey Kore arasında derinleşen iş birliği Japonya’ya Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin birbirinden ayrılamaz olduğunu hatırlatıyor. Kishida, 2023'teki NATO zirvesinde askeri blokla uzay işbirliği, siber güvenlik ve bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere 16 alanda işbirliği yapmayı kabul etmişti.Washington'daki Kuzey Atlantik İttifakı, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda ile işbirliğini genişletmeye ilişkin ilk belgeyi imzalamayı planlıyor.Japonya ve Rusya, Kuril Adaları çevresinde yaşanan sınır ihtilafından dolayı İkinci Dünya Savaşının ardından şu zamana kadar barış anlaşması imzalamadı. Rusya’nın Ukrayna’ya asker sokmasının ardından Japonya Batılı yaptırımalara katılarak Rusya ile olan tüm ilişkilerini kesti. İki ülke arasındaki tüm ilişkiler tüm zamanların en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.