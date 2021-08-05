Samanyolu Haber /Gündem / Muğla Milas'ta ikinci termik santral de risk altında /05 Ağustos 2021 19:26

Muğla Milas'ta ikinci termik santral de risk altında

Muğla Milas'ta Kemerköy Termik Santrali'nde yaşanan yangının kontrol altına alınmasının ardından, bu kez de yangın dumanları Yeniköy Termik Santrali yakınlarında görülüyor.

SHABER2.COM

Yangının, Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 5 km mesafedeki Akçakaya mevkiinden ilerlediği belirtildi. Santral önünde çok sayıda TOMA bulunurken, bölgede jandarma kontrol noktası kurulmuş durumda.

Jandarma ekipleri bölgenin arkasının risk altında olduğunu söylerken, çeşitli mahallelerde tahliye işlemi yapıldığını dile getirdi. Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın ise sabaha doğru etkisini yitirdi. Alevler yaklaşık 11 saat  termik santralde etkili oldu. 

CHP'li Av. Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden yangının Yeniköy Termik Santrali'ne sıçraması durumunda yaşanacakların halk sağlığı üzerindeki olası etkilerini sordu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muğla Milas'ta ikinci termik santral de risk altında Sonraki Haber >>

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

CHP heyeti, THK’nın ‘kayıp’ uçaklarını buldu!

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Bu da Fransızların yangın söndürmesi

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

Skandal iddia: Yangın helikopterlerini AKP'li siyasiler yönlendiriyor

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP'li üyelere çay fırlattı

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

Çılgın helikopter pilotu, yüzme havuzundan su alıyor

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

AKP’li başkandan skandal sözler: ‘Keşke bizim de evimiz yansaydı’ diyecekler

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Marmaris Hisarönü'nde vatandaşlarda TRT ekibine tepki

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

'Dünya Çocukları' için pedal çevirdiler

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası

Erdoğan'ın konvoyu için itfaiye bekletildi iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:27