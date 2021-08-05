Muğla Milas'ta ikinci termik santral de risk altında

Yangının, Yeniköy Termik Santrali'ne yaklaşık 5 km mesafedeki Akçakaya mevkiinden ilerlediği belirtildi. Santral önünde çok sayıda TOMA bulunurken, bölgede jandarma kontrol noktası kurulmuş durumda.







Jandarma ekipleri bölgenin arkasının risk altında olduğunu söylerken, çeşitli mahallelerde tahliye işlemi yapıldığını dile getirdi. Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın ise sabaha doğru etkisini yitirdi. Alevler yaklaşık 11 saat termik santralde etkili oldu.





CHP'li Av. Mahmut Tanal, sosyal medya üzerinden yangının Yeniköy Termik Santrali'ne sıçraması durumunda yaşanacakların halk sağlığı üzerindeki olası etkilerini sordu.