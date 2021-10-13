Muhalif haber sitesinde ayrılıklar art arda geldi

Topuz, paylaşımında "Her şeyin bir başı vardır bir de sonu. Gazete Duvar ile bir bağım kalmamıştır. Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten" dedi.





Topuz, Türkiye’nin ilk vicdani retçilerinden Vedat Zencir'in kurucusu olduğu, Ağustos 2016'da yayınlarına başlayan Gazete Duvar'ın kurulduğu günden beri Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyordu.





CANSU ÇAMLIBEL DE AYRILDIĞINI AÇIKLADI





Ali Duran Topuz'un ardından Duvarenglish şef editörü Cansu Çamlıbel de kurumdan ayrıldığını duyurdu. Duvar'ın İngilizce servisinin kurulmasında büyük emeği olan Çamlıbel, "Ali’nin davetiyle katıldığım GazeteDuvar ailesinde o olmadığı takdirde benim de olmam söz konusu olamaz. İyi gazeteciliğe inanan ve destek veren herkesle nasılsa yine yeniden buluşuruz. Bu kadar kıymetli bir çabaya bu şekilde veda ediyor olmak kalbimizi kırdı elbet" paylaşımı yaptı.





BAHADIR ÖZGÜR DE KURUMDAN AYRILDI





İlerleyen saatlerde Duvar'ın öne çıkan yazarlarından Bahadır Özgür de kurumdan ayrıldığını duyurdu. Ali Topuz'un ürünü olan Duvar'dan çok şey kazandığının altını çizen Özgür, Twitter'da şu paylaşımı yaptı:





"Ali Topuz bir an dahi tereddüt etmeden yazı yazma imkanı sundu bana. Onun siyasal bakışının, ahlakının, üslubunun ürünü olan Duvar sayesinde çok fazla şey kazandım. Hakkını o da helal eder umarım. Duvar emekçilerine de sonsuz teşekkürler. Başka yerde görüşürüz yine..."





ŞENAY AYDEMİR DUVAR'DAKİ YAZILARINA SON VERDİĞİNİ AÇIKLADI





Topuz'un Duvar'dan ayrılmasıyla Gazete Duvar'la yollarını ayıran isimlerden biri de sinema yazarı Şenay Aydemir oldu. Aydemir, cuma günü yayımlanacak son yazısının ardından yazılarına son verdiğini duyurdu:





"Duvar daha proje iken çağırdı beni Ali Topuz. Tek satırıma, tek bir cümle edilmedi. Duvar sayesinde çok özel gazetecilerle çalıştım, güzel insanlarla tanıştım. Ama bu serüven de buraya kadarmış. Cuma günü yayınlanacak son yazı ile birlikte Duvar'daki yazılarıma son veriyorum."





HAKKI ÖZDAL: DUVAR'IN BAŞI ALİ TOPUZ'LA OLMUŞTU, SONU DA ÖYLE OLUYOR





Duvar'la yollarını ayıran isimlerden biri de Gazeteci Hakkı Özdal oldu. Özdal, "Benim için Duvar'ın başı Ali Topuz'la olmuştu, sonu da öyle oluyor.. 2016 yazından sonra, çok zor bir siyasal iklimde, çoğunu okuyucuların hiç görmediği onlarca insanın inşa etmeye başladığı Duvar'daki emekler baki kalacaktır. Orada bir iki küçük tuğlam olabildiyse ne mutlu bana" mesajıyla Duvar'a veda etti.



