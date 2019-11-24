Muharrem İnce'den 'genel başkanlık' açıklaması

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddialarına ilişkin, ''Yok böyle bir görüşme. Bu bir masal. Burada hedef benim. Ama bu menfaat grubu, bugün bunu bana yapan, yarın kendisine yapar'' açıklamasında bulundu. ''Yalan haberler yapılacak, Türkiye ekonomiyi, Suriye'yi konuşmayacak. Bir yalan haberi konuşacak'' diyen İnce, ''Bu komployu kuranların birçoğunu biliyorum. Kurultay'da bunları anlatacağım. 24 Haziran'dan beri susuyorum. Gözüm gibi bakıyorum partime, aman yara almasın diye. Ama susarsak temiz siyaset olmaz'' ifadelerini kullandı. İnce, Bu burada kapatılmaz. Önce hesaplaşacağız, sonra helalleşeceğiz. 'Talat Atilla'ya Saray'a giden CHP'li' diyen kişiyi bulacağız'' dedi. İnce, 'Genel Başkan adayı olacak mısınız?' sorusuna ise, ''Kurultay delegeleri seçilmeden açıklayamam'' yanıtını verdi.



cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "CHP'li bir siyasetçinin Erdoğan ile görüştüğü" iddialarının odak ismi Muharrem İnce, HaberTürk'te Didem Arslan'ın sorularını yanıtladı.





İnce'nin konuşmalarından satır başları şöyle:





"Ben namusumu şerefimi korumaya çalışan bir insanım. Kumpas kurulmuş bir insanım. Mağdur edilen şerefine dil uzatılan, hakaret edilen kişi benim.





Rahmi Turan'da benim cep telefonum var, onun telefonu da bende var. Daha önce 3-4 kez görüşmüştük. Taraf benim, olayın öznesi benim. Ama beni aramıyorsun. 'CHP'den aldım, Kılıçdaroğlu'na doğrulattım' diyor.





Rahmi Turan'dan önce diğer gazetecilere gitmişler. Ben tabi kendime üstüme toz kondurmadım. Derin bir komplo-tezgah kurulduğunu o anda anlamadım.





Eğer gizlice gidip sayın Cumhurbaşkanı ile görüşen biri varsa bu şerefsizce bir olaydır. 'Bunu sen yaptın' deyince benim şerefime leke sürüyorsun.





''KILIÇDAROĞLU 'ŞAŞIRMADIM' DİYOR; BİR İNSAN NİYE ŞAŞIRMAZ''





Kılıçdaroğlu 'şaşırmadım' diyor. Bir insan niye şaşırmaz. Ya o konuşmayı biliyor ya da biri söyledi.





Genel Başkan'ın açıklamasından sona arkadaşları çağırdım, basın açıklaması yazalım dedim. Açıklamayı yazdık. Genel Başkanı aradıktan 10 dakika sonra beni aradı. Ona hislerimi, başımıza neler gelebileceğini anlattım. Bu kişi ben değilim. Partiyi karıştırmaya çalışıyorlar. 'Ben İnce'ye inanıyorum. Adı geçen diğerlerine de inanıyorum. Yalandır' deyin, kapatın. Yoksa bu olay çok büyür, parti büyük yara alır' dedim. Israrla 'görüşelim' dedim zamana yaydı.





Yok böyle bir görüşme. Bu bir masal. Burada hedef benim. Ama bu menfaat grubu, bugün bunu bana yapan, yarın kendisine yapar. Genel Başkan 'biliyorum' dediğine göre, kandırmışlar Genel Başkanı.





Tezgah var mı? Var. Sözcü Gazetesi var mı bu tezgahta? Yok. Rahmi Turan var mı? Göbeğinde. 80 yaşında insan torunlarına ne diyecek. Torunları 'Muharrem İnce'ye iftira attın' demeyecek mi? 80 yaşındaki insan gazetecilik hırsı ya da başka menfaatler için başka bir insana iftira atıyorsun. Bu burada kalmayacak, yargı yoluna başvuracağım.





Talat Atilla kendisi yazmıyor, başkasına yazdırıyor. 'Kaynağı açığa çıkar, işinden olurmuş'. E biz itirafımızdan oluyoruz.





Yargı insanların gözünde yerlerde sürünüyor ama gazetecilik de ilk ikiye girer.





TALAT ATİLLA'NIN AÇIKLAMALARI





(Talat Atilla'nın açıklamaları) Rezil bir açıklama bu. Talat Atilla 'Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım' diyor. CHP Genel Başkanı'nı tehdit ediyor. Atatürk'ün kurduğu partinin başkanını tehdit ediyor. Açıklayacaksan açıkla. Bir gazetecinin haddine mi düşmüş bizim genel başkanımızı tehdit etmek.





Yalan haberler yapılacak, Türkiye ekonomiyi, Suriye'yi konuşmayacak. Bir yalan haberi konuşacak.





Muharrem İnce kendine pay çıkarıyor' diyorlar. Ben pay çıkarmıyorum, şerefimi kurtarmaya çalışıyorum. Beni bilenler, tanıyanlar bana pay çıkarıyor.





Kılıçdaroğlu çıkıp açıklama yapmalı. 'Muharrem İnce bunu yapmaz, adı geçen diğer arkadaşlar da yapmaz. Hiçbir partili yapmaz' demeli.





''GENEL BAŞKAN BİLİYORSA BU İSMİ AÇIKLAMALIDIR''





Genel Başkan biliyorsa bu ismi açıklamalıdır. Ben Saray'ın yanından geçmedim.





Talat Atilla tweet atacağına ismi açıklasın.





''24 HAZİRAN'DAN BERİ SUSUYORUM''





Bu komployu kuranların birçoğunu biliyorum. Kurultay'da bunları anlatacağım. 24 Haziran'dan beri susuyorum. Gözüm gibi bakıyorum partime, aman yara almasın diye. Ama susarsak temiz siyaset olmaz. Sen kendi partinin evladına kumpas kurarsan nasıl temiz siyaset olsun.





Sayın Kılıçdaroğlu Fox TV'ye çıktığında 'Asla partili bir arkadaşımız bunu yapmaz' deseydi, kapanırdı bu konu.





Ben böyle bir şeyi aklımdan geçirmem. Oraya (Saray'a) giden biri varsa gerizekalıdır.





Bugün bana bu iftirayı attılar. Emin olun, yarın Kılıçdaroğlu'na atarlarsa şaşırmam.





(Kılıçdaroğlu yanıltılmış olabilir mi? Biraraya gelme ihtimalinizi görmüyor musunuz?) Her zaman biraraya gelebiliriz. Ben il başkanıyken bakanlığımızı yapmış Fikri Sağlar bana düğme iliklemişti. Ben CHP edebini bilirim. Saygısızlık etmem. Ama kimseye de kendimi ezdirmem.





''ELİMİZDE TARİHİ BİR FIRSAT VAR''





Elimizde tarihi bir fırsat var. Sayın Erdoğan'dan kurtulmak istiyor muyuz? İki görüş var. Bir Sayın Kılıçdaroğlu 'ismi biliyorum, söyleyemem, şaşırmadım' diyor. Sayın Erdoğan ne diyor? 'İspatlayın, Cumhurbaşkanlığını bırakacağım.' Biz Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığını bıraktırmak istiyor muyuz? Kılıçdaroğlu biliyorsa ismi açıklasın, Erdoğan da gitsin. Görüşen kişi bensem, onu da açıklasın. Muharrem İnce de gitsin. Toptan temizlik olsun. Ama bilmiyorsan o zaman Muharrem İnce'yi savunacaksın.





CHP'den biri gitmişse zekasından şüphe ederim. Ondan genel başkan da olmaz. Gideceksen gündüz gözüyle gideceksin, tweet atarak gideceksin.





''ERDOĞAN CHP İÇİN MİT'İ KULLANIYOR MU? TABİ KULLANIYOR''





Erdoğan CHP için MİT'i kullanıyor mu? Tabi kullanıyor. Bilmediğimiz bir şey mi? Özel hayatımızdan tutun telefonlarımıza kadar. Burada sayın Kılıçdaroğlu ile beraber mağduruz. Ben daha çok mağdurum. Sadece kendi partilisini korumadığı için kızıyorum.





Sayın Erdoğan bana haber gönderseydi, 'Seninle görüşmek istiyorum' deseydi. Hemen Sayın Kılıçdaroğlu'nu arardım. Kaptan o çünkü. Gideceğim zaman Tweet atardım. 'Şu saatle Sayın Erdoğan ile görüşeceğim' derdim. Yanıma mutlaka birini alırdım. Ben 40 yıllık siyasetçiyim. Acemi miyim ben?





Abdullah Gül beni Kazakistan ziyaretine çağırdığında Deniz Baykal'ı aramıştım.





Bana 'burada sus' diye talimat veremezler. Burada şerefimle oynanmış.





İstanbul'da Beşiktaş'ta siyasetçilerin kaldığı bir otel var. Oğlumun evine çok yakın. Ben de oğluma yakın olduğundan arkadaşlarımla oranın kafeteryasını kullanıyorum. Bir gün Dışişleri Bakanı oradaymış ama ben oğlum ve arkadaşlarımla görüşmüştüm. Ankara Kuşu diye biri var, 'yok görüşmüşüz'. Karşılaşsan selamlaşırım, konuşurum. Ama olmadı.





Sosyal medyaya bakıyorum. 'Muharrem İnce, Cem Uzan'la hareket ediyor'. Cem Uzan benimle hareket etsin. 'Öztürk Yılmaz'ın partisine katılacak'. Ben kurarım partiyi. Ben CHP'liyim. Hiçkimse beni bir yere gönderemez.





Üç beş kişilik grup için koca partiyi zan altında bırakmam. Temizleyebiliriz. Temizleyebileceğimizi düşünüyorum. Ben partimin bu şebekeden arınmasını istiyorum. Arınacak bu, çaresi yok. Bundan da güçlenerek çıkacağız.





''BEN DİSİPLİNLİK BİR ŞEY YAPMADIM''





Ben disiplinlik bir şey yapmadım. Mağdurun, şerefini korumak bir insanın disipline verildiği nerede görülmüş? Disipline gidecek olan kişi şu... Talat Atilla'ya yalan bilgiyi verecek kişi tespit edilecek ve açılacak. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Beni disipline vermek ayaklarına sıkmak olur. Partiyi bilirim, disiplini bilirim, asla o konuda hata yapmam. Saygı gösteririm ama saygı da isterim.





Partinin yöneticileri iki yıllığına seçilmiş kiracılarıdır. Biz onların marabaları değiliz. Parti Sözcüsü çıkacak, 'Muhremmen İnce bizim arkadaşımız, böyle bir şey yapmamıştır' diyecek.





(Talat Atilla'yı arar mısınız?) Neden arayayım?





(Kaset komplolarıyla bu olay arasında benzerlik görüyor musunuz?) Hayır. Bana bu komployu düzenleyenler daha cahil, kafaları daha az basıyor. Komplo kuruyorsan adam gibi kur, bir tutar tarafı olsun.





''BİRİNCİ SENARYO ERKEN SEÇİM OLABİLİR''





Birinci senaryo erken seçim olabilir. İkinci senaryo önce İnce'yi sonra Kılıçdaroğlu'nu halledelim diyebilirler.





Parlamenter sisteme her geçilmediği sürece Millet İttifakı devam edecektir. Sayın Kılıçdaorğlu'nu da Akşener'i de kutluyorum ama bunları sürdürmek zor. Koalisyon hükümetlerinden seçim önce koalisyona geldik. Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesi lazım. Eskisine değil, eskiden çok sıkıntı vardı.





(Kemal bey neden hedefte olabilir?) Kirli ilişkilerin kimi hedef alacağını bilemezsiniz. Kemal beyi değil, beni hedef aldılar.





O menfaat şebekesine şunu söylemek istiyorum. Bana harcadığınız enerjiyi keşke Erdoğan'ı karşı harcasanız.





Cumhurbaşkanlığı kampanyasında otobüse binmek için torpil arayanlar bugün altımı kazıyor.





''24 HAZİRAN'DA UMUDU YEŞERTTİK''





24 Haziran'da umudu yeşerttik, yerel seçimlerle başardık. 'Parti 22, bu adam 32 oy alıyor' diyenler başladı 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra.





''MİLLET İTTİFAKI DEVAM ETMELİ''





Millet ittifakı devam etmeli. İyi işler yapıldı. Orası bir demokrasi cephesidir. Duyarlılıkları farklı da olsa kimsenin oyuna gelmemesi lazım.





CHP 60 yıldır iktidar olamadı ama hala ayakta. İktidardan düşen başka partiler 2-3 yıla dağılıyor. CHP savaş meydanlarında kuruldu o nedenle uğraşmaya devam edecekler. Cumhuriyet Halk Partililer kumpas kurmazlar. CHP'de olanlar değil, CHP'de bulunanlar bana kumpas kurdu.





"KÜRTLER AKP'YE OY VERİNCE DEMOKRASİ OLUYOR...''





Kürtler AKP'ye oy verince demokrasi oluyor, CHP'ye oy verince PKK ile işbirliği mi oluyor. Terör örgütünün başının mektubunu televizyonlarda okutacak, kırmızı bültenle arananı televizyona çıkaracaksın. HDP'ye oy verenleri biri mi yönlendiriyor? Mektubu yayınladın, Osman Öcalan'ı ekrana çıkardın Kürtler oy verdi mi vermedi? Talimatla olsaydı size verirlerdi oyu ama bize verdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine.





''BU BURADA KAPATILMAZ. ÖNCE HESAPLAŞACAĞIZ, SONRA HELALLEŞECEĞİZ''





Bu burada kapatılmaz. Önce hesaplaşacağız, sonra helalleşeceğiz. "Talat Atilla'ya Saray'a giden CHP'li" diyen kişiyi bulacağız.





Bu Atatürk'ün resmini kim indirdi tartışmasına dönmeyecek. Ben elimi taşın altına koymaya hazırım. Ben yönetseydim anında bulurdum. Dava açacaksın, açıklayacak. Ama 'Vardır, biliyorum, şaşırmadım' diyorsan çıkıp açıklayacaksın. Belge varsa konuşacaksın. Ben Saray şarlatanı değilim. Kimseden icazet alacak halim yok. Gideceksem onlara giderim. Bana bunu diyecek adamın da alnını karışlarım.





CHP'yi ele geçirdiniz mi Orta Doğu'yu ele geçirirsiniz. 1 Mart'ta CHP dik durmasaydı... CHP dik durduğunda Orta Doğu politikası değişebiliyor. CHP'yi hep birileri ele geçirmek istedi ama bu Muharrem İnce'yi def etme operasyonu.





Bu projeyi yazanda beyin yok. Erdoğan'dan sonra ikinci en yüksek oyu ben aldım. İkinci en yüksek oyu alan adam birinciye gidip "beni destekle" der mi?





(Genel Başkan adayı olacak mısınız?) Kurultay delegeleri seçilmeden açıklayamam.





Şimdiden bakınca Cumhurbaşkanı adaylığından çekilirdim. Ama ben Cumhurbaşkanı olmayı istiyorum. Kazanmak istiyor, Türkiye'yi yönetmek istiyorum. Eğitimi çağdaşlaştırmak, tarımı ayağa kaldırmak, Suriyeliler sorununu çözmek, yargı düzenini sil baştan yenilemek istiyorum.





''EREN ERDEM'E YAPILAN DA BENİMKİ GİBİ BİR KUMPASTI''





Eren Erdem'e yapılan da benimki gibi bir kumpastı. Bu çocuk partinin evladı. Tutuklanacağı belli ama milletvekili yapılmadı.