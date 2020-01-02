Samanyolu Haber /Gündem / Muhbirliği mi kurumsallaştıracak yoksa paramiliter yeni ordu mu kuracak? /02 Ocak 2020 12:01

Muhbirliği mi kurumsallaştıracak yoksa paramiliter yeni ordu mu kuracak?

Ankara'da düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuşan Tayyip Erdoğan, "Artık şehirlerimizin güvenliğini sadece kolluk güçleriyle koruyacak durumda değiliz. Yeni fikirler geliştirilmeli" ifadelerini kullandı. Akıllara ise çok sayıda soru işareti geldi

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Büyük bir nüfusu küçük bir alanda güvenli şekilde yaşatmak sanıldığı kadar kolay değildir.

- Artık şehirlerimizin güvenliğini sadece kolluk güçleriyle koruyacak durumda değiliz. Yeni fikirler geliştirilmeli.

- Türkiye'nin yaşadığı dönüşümden şehirlerimiz nasibini aldı. Büyük yatırımlarla fiziki bakımdan ileri seviyeye geldik.

- Şehirleşmede bütün mesele belediye başkanlarının kaleminin ucunda. Burada yapılan hata tüm şehre ihanettir.

- Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.

- Dikey mimariyle şehirlere ihanet ederiz. Geç kalmadan yatay mimariye yönelik adımlar atmamız gerekiyor.
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