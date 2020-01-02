Muhbirliği mi kurumsallaştıracak yoksa paramiliter yeni ordu mu kuracak?

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Büyük bir nüfusu küçük bir alanda güvenli şekilde yaşatmak sanıldığı kadar kolay değildir.
- Artık şehirlerimizin güvenliğini sadece kolluk güçleriyle koruyacak durumda değiliz. Yeni fikirler geliştirilmeli.
- Türkiye'nin yaşadığı dönüşümden şehirlerimiz nasibini aldı. Büyük yatırımlarla fiziki bakımdan ileri seviyeye geldik.
- Şehirleşmede bütün mesele belediye başkanlarının kaleminin ucunda. Burada yapılan hata tüm şehre ihanettir.
- Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.
- Dikey mimariyle şehirlere ihanet ederiz. Geç kalmadan yatay mimariye yönelik adımlar atmamız gerekiyor.