Muhbirliği mi kurumsallaştıracak yoksa paramiliter yeni ordu mu kuracak?

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:







- Büyük bir nüfusu küçük bir alanda güvenli şekilde yaşatmak sanıldığı kadar kolay değildir.





- Artık şehirlerimizin güvenliğini sadece kolluk güçleriyle koruyacak durumda değiliz. Yeni fikirler geliştirilmeli.





- Türkiye'nin yaşadığı dönüşümden şehirlerimiz nasibini aldı. Büyük yatırımlarla fiziki bakımdan ileri seviyeye geldik.





- Şehirleşmede bütün mesele belediye başkanlarının kaleminin ucunda. Burada yapılan hata tüm şehre ihanettir.





- Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır.





- Dikey mimariyle şehirlere ihanet ederiz. Geç kalmadan yatay mimariye yönelik adımlar atmamız gerekiyor.