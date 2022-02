Mülakat mağdurları haklarını arıyor

"Kesin atanacağımı düşünüyordum"





"Hâlâ sindirmiş, hala kabullenmiş değilim"





Birinci oldu, mülakattan 55 puan aldı





CHP’li Kaya: Alımlar liyakat usulüne göre yapılmıyor





Eğitim İş Başkanı Özbay: Mülakat denilen garabet sisem





"Hukuki süreçleri işletmeye devam edeceğiz"





DW'den Eray Görgülü'ningöre, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin, Van'da mülakatlara girecek "yakınları" için Van İl Müftülüğü'ne yazılı talimat gönderdiğinin ortaya çıkması, kamuoyunda çok tartışılan mülakat sistemini bir kez daha gündeme getirdi. KPSS'de yüksek puan alarak mülakatta aldıkları puanlarla elenen adaylar, milli eğitim müdürlüklerine itiraz dilekçeleri sunarken bir yandan da hukuki haklarını aramaya devam ediyor.DW Haber’in sorularını yanıtlayan memur adayları, "Halen niçin elendiğimizi bilemiyoruz" diyor. Hacer Güzel, KPSS'de 80.17 puan alarak biyoloji alanında 4 bin 600 kişi arasında 78’inci oldu. Ancak, mülakattan aldığı 55 puanla elendi. Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Hacer Güzel, uzun yıllar, dershanelerde biyoloji öğretmenliği yaptığını belirterek, "Özel sektörün zorluğu nedeniyle geçtiğimiz yıl ders çalışıp KPSS’ye hazırlandım" dedi. Bir yandan iki çocuğuyla ilgilenmek zorunda olduğunu ve zor şartlarda sınava hazırlandığına dikkat çeken Güzel şöyle devam etti:"Ağustos ayında KPSS’ye girdim. Sonrasında da aldığım sonuç, 80.17. 4 bin 600 kişi içerisinde 78'inci oldum. Çok iyi bir sonuç aldığımı düşündüm. Bununla beraber biyoloji bölümünden 105 kişi alındığını düşününce kesin atanacağımı düşündüm. Kasım ayında Ankara’da mülakat sınavına girdim. Çok iyi geçti sınavım, yaklaşık 2-3 kişilik bir komisyon beni karşıladı. Soruları iyi yanıtladığımı düşünüyorum, yanlış cevaplamadığımdan eminim kesinlikle. Çünkü günler öncesinden zaten mülakat başlamıştı, sonrasında da devam etti, herkese de genellikle aynı soruları sordular. Cevaplarımız genel itibariyle uyuşuyordu. Mülakattan çok mutlu çıktım, çünkü mülakatım çok iyi geçti."27 Aralık’ta mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla elendiğini öğrenen Güzel, "Tercih yapamayacağım yazıyordu. Hâlâ sindirmiş değilim, hâlâ kabullenmiş değilim. Hâlâ niçin elendiğimi, hiçbir sebep yokken niçin tercih yapamadığımı öğrenemedim” dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdiğini ancak ret cevabı aldığını kaydeden Güzel, "Şu an itibariyle biz bir grup olarak gerçekten çok mağdur durumdayız. Hakkımızın elimizden alındığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümü mezunu Sultan Fidan Pedük ise, 88 puanla alanında birinci oldu. Mülakatta 55 puan alan Pedük de sınavda elenen kişilerden. Aynı zamanda moleküler biyoloji ve genetik anabilim dalında yüksek lisansını tamamlayan ve doktora eğitimine devam eden Pedük, mülakat sonucu umutsuzluğa düştüklerini belirtti. Pedük, şu ifadeleri kullandı: "Aramızda bu süreçle baş etmekte zorlanan çok fazla öğretmen arkadaşımız var. Kimimiz anne, kimimiz baba. Bu sınava zaten çok zor koşullarda hazırlandık. Birçok fedakarlıklarda bulunduk ve biz hala gerçekten neden elendiğimizi dahi bilmiyoruz. Lütfen artık bu haksızlık, bu adaletsizlik bir an önce son bulsun. Hakkımız olanı istiyoruz. Liyakatle atanmak istiyoruz."CHP Ankara Milletvekili, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya da, mülakat sistemine tepki gösterdi. Kamuda işe alımların devam ettiğini ancak liyakat usulüne göre alım yapılmadığını savunan Kaya, "Yazılı sınavda Türkiye'de derece yapmış, birinci olmuş insanlar bile mülakatta TÜGVA, TÜRGEV'den referans getirmedikleri için mülakatta eleniyorlar" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu istediğini ancak randevu verilmeyince yine de bakanlığa gittiğini hatırlatan Kaya, "Şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığında dini vecibeleri yerine getirmek için imam ve müezzin alınan il müftülüklerine AKP'li milletvekillerinin referansları boy göstermeye başladı" dedi. Kaya, şöyle devam etti: "Yeter, yeter artık. Siz liyakat unsuru olan insanları hak ettikleri yere getirmek yerine üniversitelerde yandaşları kayırıyorsunuz, camilere imam atarken mülakatta yandaşları kayırıyorsunuz. Türkiye'de derece yapmış öğretmenleri hak ettiği yere getirmiyorsunuz." Kaya, mülakatta haksız şekilde elenen binlerce adayın seslerine ses olmaya devam edeceklerini belirtti.Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay da, birçok alanda KPSS'de dereceye girmenin artık kriter olmaktan çıktığını belirtti. Öğretmen alımlarından memur alımlarına kadar birçok alanda KPSS'de dereceye girmenin bir kriter olmaktan çıktığını savunan Özbay, "Mülakat denilen garabet bir sistem, temel belirleyici haline gelmiştir. Gelinen durumda ise torpil ve kayırmacılık vahim ve kamuoyunda insanların haklı olarak isyan ettiği bir konuma evrilmiştir" dedi.Eğitim-İş olarak mülakat sisteminin öngörüldüğü her düzenlemeye şiddetle karşı çıktıklarını ifade eden Özbay, bugüne kadar çok sayıda dava açtıklarını vurguladı. Özbay, "Kimi davalarda yargının da kısmen bu soruna ilişkin bazı önlemlerin alınmasına yönelik kararları olduysa da maalesef bu garabetin önüne geçecek bütüncül bir tavır gösterme yönünde adım atılamamıştır" dedi. Hukuki süreçleri işletmeye devam edeceklerinin altını çizen Özbay, "Bu ayrımcılığın, bu ötekileştirmenin, bu garabet sistemin karşısında durmaya ve bu vicdansızlığa destek olan, bu vicdansızlığın kaynağı olan herkesin karşısında durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.