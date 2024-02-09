Murat Kurum: 'Ekrem İmamoğlu ile görüştük'

''İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmalarında, açıkladığınız projelerin kendisinin olduğunu, kopya çektiğinizi iddia ediyor, ne diyorsunuz?'' sorusunu Kurum, "Kopya ifadesi hoş değil. Öncelikle iyi olan şey kopyalanır. İstanbul'da iyi olan hiçbir şey olmadığı için kopyalanacak bir şey de yok." diye yanıtladı.





''İstanbul'la ilgili yapılan anketlerde durum nasıl görünüyor?'' sorusuna Kurum, "İlk adaylığımız açıklandığında anket yaptırdım. O zaman 1,5 ile 2 puan gerideydi ki piyasada gezen anketler 8 ile 0 puan geride gösteriyordu ama öyle değildi. Sonra projelerimizi açıkladık, sahaya çıktık. İstanbullularla bütünleştik. İstanbullular bizi sevdi, biz onları sevdik. Lansmandan sonra yaptırdığımız ankette de yayında da söylediğim gibi 1,4 puan öndeyiz. Bildiğim kadarıyla CHP'nin anketi de böyle söylüyor." yanıtını verdi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde televizyon, gazete ve dijital medya genel yayın yönetmenleri ve medya temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, yaklaşan yerel seçimlere ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Kurum, ''İBB Başkanı ile aranızda bir görüşme oldu mu?" sorusuna karşılık, "Ekrem İmamoğlu ile dün görüştük. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul’un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu." dedi.Kurum, "Kanal İstanbul konusundaki tavrında değişiklik olup olmadığı" sorusuna karşılık, "İstanbul'un gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbullunun beklediği, deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa onun peşinden koşacağım." ifadelerini kullandı.