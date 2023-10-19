Musk X'i Avrupa'ya kapatmayı düşünüyor

İş dünyasından haberler yapan Business Insider sitesi, Elon Musk'ın Dijital Hizmetler Yasası'ndan (DSA) rahatsız olduğunu ve bu nedenle X'i Avrupa Birliği'nde kullanıma kapatmayı düşündüğünü öne sürdü.





ABD merkezli yayın organı, bu haberi şirkete yakın bir kaynağa dayandırdı.





Sosyal medya devlerini etkileyen düzenlemeleri geçen yıl Ağustos ayında yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası (DSA) büyük internet platformlarının nefret söylemi gibi durumlarda istikrarlı ve hızlı bir şekilde eyleme geçmesini zorunlu kılıyor. Dijital Hizmetler Yasası'nın ihlali, ağır cezalar içeriyor.





Avrupa Komisyonu, kısa süre önce X'in yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğini belirleyebilmek için ABD'li şirkete bu doğrultuda sorular içeren bir tebligat iletmişti.





Komisyon'un talebi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı ve ardından başlayan yoğun İsrail bombardımanları sonrası X'te şiddet çağrıları ve dezenformasyon yayıldığına dair şikâyetlerin AB kurumunca incelenmesinin ardından geldi.





Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton konuyla ilgili açıklamasında, özellikle de üzerinde oynanmış görüntülerin ve video oyunlarının gerçek kayıt gibi gösterildiği paylaşımlara değinmişti.





Business Insider'ın iddiasına göre, Musk bu gelişmeler üzerine X'i Avrupa Birliği'nde tamamen devre dışı bırakma ya da bu bölgedeki kullanıcıların platforma erişimini engelleme seçeneklerini değerlendirmeye aldı.





Dijital Hizmetler Yasası'ndan X'in yanı sıra Google, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipedia, Amazon, Snapchat, LinkedIn, Pinterest ve Bing gibi platform ya da arama motorları da etkileniyor.





DW,dpa/CÖ,HS