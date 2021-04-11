Myanmar’da 19 kişi idama mahkum edildi

Myanmar'da iki ay önce yapılan askeri darbeyi protesto için düzenlenen gösterilere müdahale giderek şiddetleniyor. Medyada yer alan haberlere göre ülkede son olarak 19 kişi idama mahkum edildi.





Orduya ait Myawaddy televizyonu söz konusu 19 kişinin bir ordu mensubunun yakınınını öldürmekten suçlu bulunduğunu duyurdu. İdama mahkum edilenlerden 17'sinin henüz yakalanmadığı belirtildi. Söz konusu saldırının ordunun resmi anma günü olan 27 Mart'ta, savaş hukukunun geçerli olduğu Yangon'un Kuzey Okkalapa semtinde düzenlendiği açıklandı.





Yerel medya ve burada yaşayanların aktardığına göre ise idama mahkum edilenler hükümete liderlik eden San Suu Kyi'ye yapılan askeri darbeyi protestolara katılan siviller. Görgü tanıkları 27 Mart'ta ordunun protestoculara uyguladığı şiddet sonucu 100'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini hatırlattı.





Darbenin ardından ordu mensuplarının yakınları ve polisler ülkede protestolara katılan silahsız sivilleri başından hedef alarak öldürmekle suçlanıyor. Kuzey Okkalapas sakinlerinden Min Min Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, 27 Mart'ta da polisler ve ordu mensubu yakınlarının sivilleri öldürdüğünü ve evlerini ateşe verdiğini açıkladı. Ordunun söz konusu semtte bir ordu mensubunun cesedine ulaştığını ve ardından ise çok sayıda sivili tutukladığını aktardı.





Ordu Cuma günü yaptığı açıklamada bir yıl ilan edilen olağanüstü halin altı ay ya da daha uzun süre uzatılmasının planlandığını duyurdu. Sözcü Zaw Min Tun Amerikan CNN Televizyonu'ya verdiği demeçte, aynı zamanda "özgür ve adil seçimlerin" organize edileceğinin güvencesini verdi.



