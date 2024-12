Narin cinayetinde düğümü çözecek rapor tamamlandı: Son görüntüden sonra...

NARİN'İN OKUL KAMERASINDA SON GÖRÜLDÜĞÜ SAAT





'ARAÇLAR BİRBİRLERİNİN PEŞİ SIRA HAREKET ETTİ'





'EV, AHIR BÖLGESİNDE KARARTILAR VE IŞIKLI BÖLGELER İZLENDİ'

Raporda dikkat edilmesi gereken husus olarak, ahırın önünde saat 15.22'de iki siyah karartı, ahırın arkasında ise 15.25'te karartı görüldüğü belirtildi.





Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ara kararda, dava dosyasına eklenen Daran-2 bölgesine ait görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi. Diyarbakır'a gelen Ulusal Kriminal Büro'da görevli bilirkişiye usulüne uygun yemin ettirildikten sonra bölgeye ait görüntüler flaş bellek üzerinden teslim edildi. Ulusal Kriminal Büro tarafından davaya ilişkin incelenen görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda, Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, "Kamera saatine göre 15.14'te Narin Güran'ın açıda, kadrajda olduğu, 15.15'te diğer kızlara el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısında Narin'in görülmediği, okul kamerasında son görülme anının 15.15.14 (saat/dakika/saniye) olduğu" belirtilerek, şöyle denildi:"Okul kamerasındaki son görülme anından (güncel) 1,5 dakika sonra ev-ahır istikametine doğru hareketli bir karartının olduğu, bu karartının kıyafet unsurlarının koyu renkte olmasından ve kısa boylu zayıf algılanmasından kaynaklı Narin Güran olabileceği değerlendirilmekte olup, takdiri makama bırakılmıştır."Dava dosyasına eklenen raporda mahkemenin kurum tarafından araştırılmasını istediği konularla ilgili tespitlere yer verildi.Mahkemenin, "Narin'in okul kamerasında görüldükten sonra kendi evinin bulunduğu patikaya doğru yol aldığı bilinmekle, Arif Güran'ın evine veya ahırına gidip gitmediği ya da patika yolu üzerinde bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın evine doğru gidip gitmediği veya sanık Bahtiyar'ın patika yol üzerinde Narin'i karşılayıp karşılamadığı hususlarının araştırılması, inceleme yapılırken Narin'in en son okul kamerasına yansıyan görüntüsünde siyah kıyafetli olduğunun anlaşılması karşısında özellikle siyah kıyafetli bir kız çocuğunun tespit edilip edilemediğinin dikkatlice incelenmesi, ayrıca inceleme yapılırken güncel saat olan 15.10 ile 15.30 arasının değerlendirilmesi istenilmektedir" yönündeki talebine ilişkin yapılan inceleme sonucunda raporda şu bilgiler yer aldı:"Görüntülerde patika yolu kullanmak üzereyken kadrajda bulunduğu an boyunca giysi özellikleri tanımlaması yapılması mümkün olduğundan dolayı patika yolu kullanıp yolda geçirdiği makul süre göz önünde bulundurulduğunda, 15.18.49 ile 15.18.50 (saat/dakika/saniye) aralığında görülen ve deşifre klibi boyunca koyu karartı görünümlü hareketli olarak izlenen alanda Narin Güran'ın ahır-ev bölgesine yaklaşmakta olduğu değerlendirilmiş, yukarı doğru giderek gözden kaybolmuştur."Raporda, mahkemenin, "Sanık Nevzat Bahtiyar'ın aşamalardaki beyanları dikkate alınarak Arif Güran'ın evine gidip gitmediği, evden çıkıp çıkmadığı, kendi evine ya da ahırına bir şey taşıyarak gidip gitmediği, ahırına ya da evine girip girmediği, daha sonra kırmızı renkli bir araba ile kendi evinden ya da ahırından ayrılıp ayrılmadığı hususlarının incelenmesi, bu hususların ya da başkaca hususların tespiti halinde özellikle saat diliminin belirtilmesi" talebine ilişkin, şu tespitler yer aldı:"Tüm görüntü iyileştirme teknikleri kullanılarak ve defalarca tekrarlamalı olarak her bir görüntü karesi izlenerek sorulan tüm sorulara spesifik cevap verilmesi amaçlanmış ise de olayın gerçekleştiği kısmın oldukça uzakta olması, ahır, ev ve diğer ev ve bina gibi yapıların birbirlerine oldukça yakın mesafede olmaları nedeniyle, eve, ahıra bir şey taşıyarak gidip gidilmediği, eve, ahıra giriş çıkışlar, araba ile evinden, ahırdan ya da nereden ayrılıp ayrılmadığı hususlarına yönelik tespit yapılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir."Mahkemenin talep ettiği, "Olay yeri olarak iddia edilen yerlerin özellikle incelenerek, kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, arabaların bir araya gelip gelmediği ya da peşi sıra hareket edip etmedikleri" bilgisine ilişkin yapılan incelemede, şu kanaate varıldı:"Koyu renkli olduğu izlenen görüntü karelerinden anlaşılan kırmızı ok ile gösterilen aracın kırmızı renkli olabileceği değerlendirilmiş olup, bu araçtan çok daha açık renkli ve beyaz olduğu değerlendirilen mavi ok ile takip edilen aracın bir araya geldikleri, beyaz araç yaklaştıkça kamera tarih saat damgasına göre 15.40 sırasında kırmızı renkli olabileceği değerlendirilen aracın aniden hareketlendiği, birbirlerinin peşi sıra hareket ettikleri, birbirlerini peş peşe takip etmeyi ve bu şekilde hareket etmeyi köy girişindeki çatal yola dek, kamera tarih saat damgasına göre 15.42'ye kadar sürdürdükleri, beyaz renkli olabileceği değerlendirilen aracın çatal yoldan yukarı çıktığı, kırmızı renkli olabileceği değerlendirilen aracın ise alt yoldan kuzeydoğu istikametinde seyrettiği izlenmiştir."Raporda, mahkemenin, "Olay yeri olarak iddia edilen Arif Güran'ın evinde veya ahırında bir insan hareketliliğinin olup olmadığı, ev, ahır veya evin etrafında yer alan bahçelere giriş çıkış yapan insanların bulunup bulunmadığı, bu alanlara herhangi bir arabanın gelip gelmediğinin tespiti" yönündeki talebine ilişkin, şu bilgi yer aldı:"'Deşifre' klibinde belirtildiği üzere ev, ahır bölgesinde karartılar ve ışıklı bölgeler izlenmiş olup, izlenen bu hareketliliklerin takdiri makama aittir."Bilirkişi raporunda incelenen görüntülere ilişkin şu ek hususlara yer verildi:"Bu kısım Ulusal Kriminal Büro'nun adli görüntü inceleme uzmanları tarafından görüntü iyileştirmesi, netleştirme çalışması sonrasında kamera kaydının tüm karelerinin izlenip, irdelenmesi sonucunda ortaya çıkan dikkati çekici bulguları içermektedir. 15.18.50'de patikada görülen karartıdan 15 saniye sonra (15.19.05) ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlaması dikkat çekmiştir. 15.38'de görülen birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde, köy üst yolunda 'U' yapıp, geri dönen araba dikkati çekmiştir. Değerlendirilmesi ve takdiri makama aittir."Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma 26 Aralık'a ertelenmişti.