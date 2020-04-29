NASA'dan bilim kurgu filmlerini aratmayan proje

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), göktaşlarının gelecekte Dünya'ya çarpma ihtimaline karşı başlattığı hazırlıklar kapsamında önümüzdeki yıl bir uzay aracını fırlatmayı planlıyor. Uzay aracı, Dünya'ya yaklaşan asteroidlere çarparak yönlerini değiştirme görevini üstlenecek.





Euronews'in haberine göre, her yıl Dünya'nın yakınından onlarca asteroid geçiyor. Çarşamba günü Dünya'nın yaklaşık 6 milyon kilometre yakınından geçmesi beklenen 1998 OR2 adlı göktaşı da bunlardan biri. Bilim insanlarına göre 2,4 kilometre çapındaki göktaşı, Dünya'ya çarpması halinde yeryüzünde 10 km çapında bir krater açma potansiyeline sahip.





1998 OR2 göktaşının Dünya'nın yakınından geçecek olması bir endişe oluşturmuyor. İnsanlık için asıl tehlike olan durum, söz konusu göktaşının Dünya ile birlikle Güneş'in yörüngesinde hareket ediyor olması.





Bu durumda bugün olmasa da gelecekte bir göktaşının Dünya'ya çarpacağı tahmin ediliyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için hazırlıklarına başlayan NASA, yeryüzüne yaklaşan asteroidleri belli bir mesafede iken bir çarpmanın etkisiyle başka tarafa yönlendirmek istiyor.





Dünya için tehdit oluşturan 2 bini aşkın asteroid bulunuyor





Double Asteroid Redirection Test (DART) adı verilen projeye göre uzay aracı, birbirinin yörüngesinde hareket eden iki göktaşından birine çarpacak ve yörüngesinin değişip değişmediğini test edecek.





Güneş Sistemi'nde yüz binlerce göktaşının bulunduğunu belirten NASA'dan Lindley Johnson, National Geographic'e yaptığı açıklamada, Dünya için tehdit oluşturan ortalama 2 bini aşkın asteroid olduğunu söylüyor.





NASA, en az 140 metre çapında ve Dünya'nın 5 milyon kilometre yakınından geçen göktaşlarını 'tehlikeli' kategorisinde değerlendiriyor.





İki yıl sonra 1990 MU adı verilen ve yaklaşık 4 km çapındaki dev bir göktaşının Dünya'nın 3 milyon km yakınından geçmesi bekleniyor.