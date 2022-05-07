Nebati’nin aile şirketinin enflasyonu TÜİK’i solladı

Vatandaş sürekli artan enflasyon altında ezilirken “Piyasada işler elhamdülillah iyi” gibi açıklamalarıyla dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ailesinin çocuk giyim mağazasındaki fiyat artışları dikkat çekti.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre çocuk pantolonları yüzde 80,1 zamlanırken, bu oran Nebbati markalı çocuk pantolonlarında yüzde 120’yi aştı. Aynı dönem aralığında çocuk gömleği fiyatları TÜİK’e göre yüzde 97,1 oranında artarken, Nebbati markalı bazı çocuk gömleklerindeki yıllık zam oranı ise yüzde 122,2 oldu.





BAZI ÜRÜNLER BEŞ KAT DAHA PAHALI

Orta ve üst segmente hitap eden B&G Store’daki ürünlerin fiyat seviyeleri de dikkat çekiyor.





TÜİK verilerine göre, nisan ayı itibarıyla bebek ve çocuk giyim ürünlerinin ortalama fiyatı 35-167 TL aralığında. Nebati ailesinin şirketi B&G Store’da ise bu ürünler 2 katı daha pahalıya satılıyor. Bazı ürünlerdeki fiyat farkı 5 katını aşıyor.





Örneğin, ülke genelinde bir çocuk gömleğinin ortalama fiyatı nisan ayı itibarıyla 107 TL iken, Nureddin Nebati’nin yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu aile şirketi B&G Store’da bir çocuk gömleğinin fiyatı 230 TL’den başlayıp, 589 TL’ye kadar çıkıyor.





TÜİK verilerine göre nisanda aylık yüzde 9.7, yıllık yüzde 80 zamlanarak 140,8 TL’ye çıkan çocuk pantolonları ise, Nebati ailesinin mağazasında 200 TL ila 800 TL aralığında.





TÜİK’e göre çocuk sweatshirt fiyatları 78 TL iken bu mağazalarda 190-780 TL, eşofmanlar 90 lira iken 149-600 TL ve çocuk elbiseleri 109,6 TL iken 149 ila 1900 TL’ye kadar çıkıyor.





‘PİYASADA İŞLER ELHAMDÜLİLLAH İYİ’ DEMİŞTİ

Öte yandan Nebati, ekonomiyle ilgili sorulara verdiği cevaplar ve değerlendirmeleriyle gündem olmaya devam ediyor.









Lütfi Elvan’nın istifasının ardından 2 Aralık 2021’de Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati, “Ekonomi güven işi, istikrar işi, beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözleriyle gündeme gelen Nebati, sonrasında da “Piyasada işler elhamdülillah iyi, piyasalar canlı” ya da “Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah” gibi sözleriyle dikkat çekmeye devam etti.





Nebati ayrıca, ülkedeki yüksek enflasyon gerçeğinin farkında oldukları mesajını verip, yıl sonunda enflasyonda düşüş yaşanacağına ilişkin beklentilerini tekrarlıyor ancak, Merkez Bankası dahi yıl sonu enflasyon tahmininde büyük bir artışa gitti.





Banka, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltti.





ŞUBE SAYILARINI ARTIRDILAR

Nureddin Nebati’nin kardeşi Seyid Nebati’nin sahibi olduğu B&G Store, mart ayında Beylikdüzü’ndeki bir AVM’de açtığı şube ile mağaza sayılarına yenilerini eklemişti. Şirketin, Nebati’nin bakanlığı döneminde açtığı şube sayısının 11’e ulaştığı belirtilmişti.





Şirketin halihazırda Türkiye’de 102, yurt dışında 16 mağazası bulunuyor.





B&G Store adıyla çocuk giyiminde söz sahibi olan mağaza zincirlerinde, üst gelir grubuna hitap eden ünlü İtalyan çocuk markaları Guess, Patrizia Pepe, Tyess, Lia Lea ile kendilerine ait Riccione ve Nebbati markalı ürünler satılıyor.





Öte yandan, iki kardeş de “Ağa oğlusunuz ama ağalık yapmayın. İstanbul’a gidip okuyun” diyen Urfalı ağanın çocukları…





2006’da bir gazeteye verdikleri röportajda, “Urfa Viranşehir’de binlerce dönüm arazide, pamuk ve buğday ekimi yapan Nebati ailesinin oğulları, şimdi İstanbul’da tekstil, akaryakıt, inşaat, gıda sektörlerinde çalışıyor” denmişti.





KARDEŞİ FAİZ İNDİRİMİNİ ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi, B&G Store Yönetim Kurulu Başkanı Seyidullah (Seyid) Nebati ise, Merkez Bankası’nın 2021 sonunda yaptığı faiz indirimini önceden bilmesiyle gündeme gelmişti.





Merkez Bankası’nın 2021 Aralık’ta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14 düşürmesi öncesinde bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası’nın bence pas geçmesi lazım ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.