Samanyolu Haber /Politika / Netenyahu, Gazze saldırılarının süreceği mesajını verdi /01 Ocak 2024 08:51

Netenyahu, Gazze saldırılarının süreceği mesajını verdi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 21 bin 822'ye yükseldiğini duyurdu.

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İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze’yi bombalarken Netenyahu saldırıların süreceği mesajını verdi

İsrail savaş uçakları gece boyu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine saldırılar düzenlerken Başbakan Benyamin Netenyahu, savaşın sone ermesinin daha birkaç ay süreceğini bildirdi.

İsrail ordusunun gece boyu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 68 Filistinli öldürüldü, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Bu arada Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 21 bin 822'ye yükseldiğini duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70’i kadın veya 18 yaşın altında.

İsrail’in dün geceki saldırılarında ne oldu?

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin orta kesimindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırısında 48 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

El-Aksa Üniversitesi yakınlarına düzenlenen diğer bir saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah ile Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına ve Ez-Zevayide bölgesine de dün gece saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçarları, Megazi Mülteci Kampı'ndaki "Muhacirin" ve "Sahabe" camileri ile ve Deyr el-Belah'taki Furkan Camisi'ni bombaladı.

Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan "Es-Salah Derneği" de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

İsrail ordusuna ait helikopterden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusuna makineli tüfeklerle yoğun ateş açıldı.

İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinli "Tahravi" ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusuna ait tanklar Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc, Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına çok sayıda top mermisi attı.
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